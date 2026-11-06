Ruský pondělní útok na ukrajinskou Komyšuvachu má 53 obětí
Počet obětí pondělního ruského útoku leteckými pumami na středisko humanitární pomoci v obci Komyšuvacha v Záporožské oblasti vzrostl na 53, oznámil velitel regionální vojenské správy Mychajlo Semikin na telegramu. Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) o něco dříve informovala o 50 mrtvých. Za letošek jde o ruský útok s největším počtem obětí na životech.
"Na místě tragédie pátým dnem pokračují pátrací a záchranné práce," uvedl Semikin. Vyjádřil soustrast blízkým obětí a poděkoval záchranářům. Kolik osob se dále pohřešuje, ale nezveřejnil.
DSNS ve svém příspěvku sdílela záběry z místa zasaženého ruskými leteckými pumami, na kterých záchranáři prohledávají trosky a na bílých plachtách odnášejí pozůstatky zabitých. Podle DSNS jsou podmínky náročné a hrozí další ruské útoky.
Ukrajinské úřady uvádějí, že ruská armáda budovu bývalé školy v Komyšuvaše v pondělí zasáhla v době, kdy si do ní lidé přišli pro humanitární pomoc. Zahynuli také policisté a záchranáři. Obec leží na jihovýchod od Záporoží nedaleko frontové linie.
Charitativní organizace World Central Kitchen (WCK), která zajišťuje dodávky jídla a vody pro místní civilisty, podle agentury Reuters sdělila, že zasažený objekt sloužil jako humanitární a administrativní středisko pro místní obyvatele.
Semikin v úterý uvedl, že Rusové proti obci podnikli nejméně devět úderů. Nejdříve na ni svrhli pumy FAB-500, pak použili bomby FAB-3000, které obsahují nejméně půldruhé tuny výbušnin a používají se k ničení betonových opevnění a bunkrů.