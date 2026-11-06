Netanjahuův úřad potvrdil konec pomoci od USA, vztahy však podle něj zůstávají silné
Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se poprvé vyjádřil k ukončení americké bezpečnostní pomoci, které oznámil tento týden americký prezident Donald Trump. Zastavení bezpečnostního financování úřad označil za posun od pomoci k partnerství. Podle něj jsou ale vztahy s Washingtonem silné.
Podle bezpečnostní dohody s USA měl Izrael dostávat až do konce roku 2028 roční bezpečnostní pomoc ve výši 3,8 miliardy dolarů, ze kterých většina šla na pořizování zbraní a vojenského materiálu. Trump však v úterý oznámil, že již v roce 2027 Izrael nic nedostane a dodal, že Netanjahu s tímto krokem souhlasil. Podle Trumpa o tom jednali v uplynulých měsících.
Mluvčí izraelské vlády v části rozhovoru zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že Trump a Netanjahu pracují "na správném přechodu od pomoci k partnerství a vzájemným investicím". Podle úřadu rozhodnutí ukazuje na to, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou pevné a dokáží se přizpůsobit okolnostem.
Podle serveru The Times of Israel ve čtvrtek americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee prohlásil, že nezná odpověď na otázku, kdy americká bezpečnostní pomoc Izraeli skončí. "Snažíme se to objasnit. A jsem si jistý, že Izraelci se o to snaží také," uvedl velvyslanec. Podle serveru rovněž izraelský prezident Jicchak Herzog ve čtvrtek uvedl, že nic neví o ukončení americké pomoci již ke konci letošního roku.
Trump v úterý řekl, že Spojené státy budou pomáhat Izraeli, jen když to bude zapotřebí. "Izrael je velmi prosperující zemí. Nepotřebují to," řekl Trump. Podle dnešního prohlášení úřadu izraelského premiéra Izrael používal americkou bezpečnostní pomoc pro svou obranu i proto, aby "čelil nepřátelům, kteří ohrožovali Ameriku a Západ".
Izrael dostával od USA bezpečnostní a vojenskou pomoc desítky let a původně se očekávalo, že stejně to bude také po roce 2028. Již v květnu však Netanjahu uváděl, že by chtěl snížit "závislost na americké pomoci" až na nulu. Trumpovo oznámení však podle agentury Reuters ukazuje, že o bezpečnostní pomoci Izraeli už ve Washingtonu nepanuje tak pevná shoda jako v minulosti. Podpora Izraeli ze strany americké veřejnosti výrazně oslabila v souvislosti s izraelskou válkou v Pásmu Gazy, která se vyznačuje vysokým počtem civilních obětí a rozsáhlou mírou materiálních škod.
Trumpovo oznámení přišlo v den, kdy začaly v USA volby v polovině jeho mandátu, ve kterých výrazně uspěli opoziční demokraté, a krátce po parlamentních volbách v Izraeli. Opoziční vůdci za ztrátu amerických peněz premiéra kritizovali. Podle nich je to další důvod, proč by Netanjahu měl odejít z čela vlády.