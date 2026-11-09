Juchelka se ještě sejde s SPD ohledně snížení podpory v nezaměstnanosti
K návrhu na zmírnění chystaného snížení podpor v nezaměstnanosti se ministr práce Aleš Juchelka (ANO) ještě sejde se zástupci SPD v čele s poslankyní Lucií Šafránkovou. Juchelka to řekl novinářům po jednání koaliční rady, která se v pondělí na návrhu nedohodla.
Schůzka bude podle předsedy SPD Tomia Okamury v úterý večer, nejpozději ve středu, kdy se ráno sejde sněmovní výbor pro sociální politiku. Už před jednáním Okamura řekl, že Juchelkův kompromis není dostatečný.
Ministrv pondělí uvedl, že jako poslanec navrhne do projednávané novely zákoníku práce zmírnění chystaného snížení podpor v nezaměstnanosti. Mírnější nastavení proti původnímu záměru by se mělo týkat lidí nad 52 let, rekvalifikovaných či rodičů, kteří hledají práci po rodičovské.
Podle něj je na úpravě shoda se zaměstnavateli a odboráři. Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) při příchodu na koaliční jednání řekl, že Motoristé Juchelkův návrh podporují.
Juchelka chce na schůzce s expertní skupinou SPD vysvětlit záměr návrhu. "Doufám, že dojdeme opravdu ke kompromisu, tak bychom to mohli do druhého čtení načíst," dodal.
"My pořád trváme na tom, aby ten návrh hnutí ANO, pana ministra Juchelky na snížení podpory nezaměstnanosti pro pracující lidi, kteří se ocitnou krátce bez práce, tak aby nezasahoval sociálně citlivější skupiny a nízkopříjmové občany, potažmo i ty středně příjmové, takže budeme hledat další varianty," řekl novinářům po jednání koaliční rady Okamura.
Zástupci koaličních stran dnes hovořili i o způsobu financování veřejnoprávních médií, podle Šťastného se finálně představí v lednu. Zůstává podle něj model zrušení poplatků a převedení financování pod státní rozpočet, v diskusi jsou podle něj pouze různé technické varianty. Podle Okamury je zrušení poplatků vyřízenou věcí.
Koaliční rada měla jednat i o sektorových daních, podle Juchelky ani Šťastného ale nebyly tématem. Podle Okamury jsou případně otázkou programu další koaliční rady.