Babiše se nezúčastní oslav 17. listopadu, bude v Izraeli. Opozice to kritizuje
Opoziční politici kritizují načasování cesty premiéra Andreje Babiše (ANO) a některých ministrů do Izraele, kvůli které nebude předseda vlády v Česku na oslavy 17. listopadu. Šéf ODS Martin Kupka na síti X uvedl, že odjet v roli premiéra z vlastní země na nejdůležitější svátek svobody a demokracie je definice zbabělosti a pokrytectví. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel sdělil, že jde o ukázku toho, že Babišovi je úcta k demokracii a svobodě ve skutečnosti ukradená.
Úřad vlády v úterý oznámil, že Babiš bude od 16. do 18. listopadu na návštěvě Izraele na pozvání předsedy tamní vlády Benjamina Netanjahua. Jednání se zaměří zejména na spolupráci v obraně, včetně antibalistické ochrany, zdravotnictví a ochrany dětí. Babiš uvedl, že ho neúčast u oslav 17. listopadu mrzí, ale může podle něj přispět k uklidnění vyhrocené situace. V posledních týdnech vláda čelí kritice v souvislosti se záměrem vlády změnit financování České televize a Českého rozhlasu.
Kupka považuje Babišův krok za zbabělost a pokrytectví. "Co ale čekat od šéfa vlády, která na Korzo Národní nedala ani korunu, televizi a rozhlas likviduje ve 04:36 ráno, ale nemá ani odvahu přijít na Národní. Od člověka, který byl členem KSČ a ve svazcích StB je veden jako agent Bureš, se to ale dá čekat. Na Národní nebyl ani v listopadu 1989. Tehdy byl v Maroku. Neskutečná ostuda!" uvedl.
Projekt Korzo Národní, který 17. listopadu na pražské Národní třídě už 13 let připomíná události z roku 1989, letos poprvé nedostane dotaci od ministerstva kultury. Podle ministra Oty Klempíře (za Motoristy) Korzo nevyhovělo podmínkám dotačního programu, který se týká kulatých výročí v řádu desetiletí, což letošní 37. výročí událostí nesplňuje.
Ve veřejné sbírce se pak letos sešlo přes 9,7 milionu korun, což je několikanásobně víc, než kolik celkem činila podpora ministerstva kultury a výnosy sbírek v minulých třech letech. Organizátoři akce oznámili, že část peněz si převedou do budoucna.
Havel řekl, že návštěva Izraele se jistě dala naplánovat mimo 17. listopad, který je jedním z nejvýznamnějších svátků novodobých dějin. "Andrej Babiš dříve chodil pokládat květiny na Národní třídu pod rouškou tmy, skoro jako zloděj. Letos už nepřijde vůbec. Považuji to za hanbu a další ukázku toho, že úcta k demokracii a svobodě je mu ve skutečnosti ukradená. U bývalého agenta StB mě to ale bohužel nepřekvapuje," dodal.