V ODS sílí nespokojenost kvůli preferencím, strana svolává předsednictvo a mluví o změnách
Předsednictvo ODS bude v pátek řešit situaci v nejsilnější opoziční straně, které v poslední době podle průzkumů klesají voličské preference, uvedl šéf strany Martin Kupka. Mezi občanskými demokraty roste nespokojenost. Někteří zástupci regionů žádají změny v politice ODS, děčínská organizace by chtěla svolat mimořádný volební kongres a vyměnit vedení.
Postoj Děčína bere Kupka na vědomí, ani jemu se preference nelíbí. Páteční jednání bylo původně plánované na říjen a není odezvou na děčínskou výzvu, řekla mluvčí ODS Mariana Wernerová.
Děčínská organizace z iniciativy svého lídra a náměstka děčínského primátora Narcise Tomáška podle Seznam Zpráv přijala v pondělí výzvu, aby byl na leden nebo únor narychlo svolaný mimořádný volební kongres. Tomášek v úterý řekl, že důvodem je nespokojenost se současným směřováním strany a jejími preferencemi. Návrh na svolání kongresu prosadil na schůzi oblastního sdružení ODS, které zahrnuje Děčín, Českou Kamenici a Jílové. Kdo by mohl nahradit Kupku v čele strany, Tomášek zatím neví. Sám by do čela nekandidoval.
Kupka je připraven o situaci ve straně se stranickými kolegy diskutovat. "Aktuální preference se nelíbí nikomu a nejvíc se nelíbí mně. Rád přijedu do Děčína si o připravovaných krocích pro obrat v průzkumech obliby ODS popovídat. Představili jsme lepší rozpočet, základní body reformy vzdělávání, pracujeme na reformě daní i zdravotní péče," sdělil Kupka s tím, že postoj organizace bere na vědomí. Potvrdil, že o tom bude v pátek mluvit užší vedení strany.
Podle volebních modelů několika agentur má ODS nyní podporu kolem deseti až 12 procent voličů. Roli nejsilnějšího opozičního subjektu na úkor ODS převzalo sílící hnutí STAN. Stínový ministr pro místní rozvoj a člen regionální rady ODS Moravskoslezského kraje Radim Ivan řekl, že současné problémy ODS nejsou pouze o předsedovi.
"Říkal jsem to i na kongresu, kde jsem na předsedu kandidoval. Ty věci zůstávají - zkostnatělá a široká struktura a tak dále," míní. Počká si na postoj předsednictva. "Nicméně je asi všem dneska jasné, že tímto způsobem nemůžeme dál pokračovat. A teď to nechci zosobňovat jen na Martina Kupku nebo někoho z místopředsedů nebo stínovou vládu," dodal Ivan.
Podle středočeského krajského radního a starosty Čelákovic Josefa Pátka (ODS) jsou změny ve fungování strany nezbytné. "Něco se stát musí. Místopředsedové nejsou vidět, stínoví ministři už vůbec. Martin Kupka, ačkoliv dělá maximum, tak sám to neutáhne," řekl Pátek. Podle něj je potřeba zvážit, zda mají ODS reprezentovat lidé, za kterými nejsou skutečné politické výsledky. Míní, že příležitost by měli dostat úspěšní komunální a regionální politici.
"Teprve se o tom začíná diskutovat. Akorát nevím, za koho by pan (Narcis) Tomášek chtěl předsedu vyměnit. Navíc jejich vlastní situace v Ústeckém kraji je řekněme slušně nedobrá. Takže možná by bylo dobré si nejdříve udělat pořádek doma a pak jít nahoru. Asi bych začal odspoda," prohlásil předseda regionálního sdružení ODS Moravskoslezského kraje Zdeněk Nytra. Předpokládá, že o návrhu se v Moravskoslezském kraji bude minimálně diskutovat. "Museli bychom mít ale naprosto jasné, proč to chceme udělat a za druhé, jak to budeme dělat, to znamená, kdo nahoru," dodal.
Předseda regionálního sdružení ODS Tomáš Rieger soudí, že situace v ODS není dobrá. "Nicméně jestli tohle je řešení a jestli je potřeba to dělat tímto způsobem, si nejsem úplně jistý," řekl k iniciativě děčínské organizace. Místopředseda ODS na Vysočině Pavel Nevrkla by nějakou úpravu vedení strany nevylučoval. "Ale všechny obvinit velkým škrtem, k tomu bych se určitě neklonil," dodal.
Za "znak naprostého zoufalství" by výměnu předsedy po půl roce považoval předseda ODS v Libereckém kraji Petr Beitl. Předsednictvo by podle něj mělo dostat šanci uskutečnit své plány. Odkázal na výměnu předsedy sociální demokracie. "Do dvou let zmizela úplně z mapy. Jsme konzervativní strana a příští rok žádné volby nejsou, takže je dost času," dodal. Opakovaně zvolený starosta Kadaně na Chomutovsku Jan Losenický (ODS) řekl, že by nedělal unáhlená rozhodnutí. Volba podle něj musí projít delší debatou a přípravou.
Kongres ODS se konal letos v lednu. Expremiéra Petra Fialu v čele strany nahradil tehdejší místopředseda a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Fiala opustil funkci po 12 letech.