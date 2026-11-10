Sněmovní výbor zahájil disciplinární řízení vůči Miroslavu Ševčíkovi za výrok o menopauze
Sněmovní mandátový a imunitní výbor zahájil disciplinární řízení vůči poslanci za SPD Miroslavu Ševčíkovi. Ševčík čelí podnětu předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaely Šebelové kvůli výroku na plénu, konkrétně zvolání o menopauze. Výbor pozve oba poslance, aby se mohli k záležitosti vyjádřit. Novinářům to řekli jeho předsedkyně Helena Válková (ANO) a místopředseda Michal Zuna (TOP 09). Šebelová chce, aby výbor uložil Ševčíkovi veřejnou omluvu na sněmovním plénu.
K samotnému podnětu se členové výboru sejdou podle Válkové v úterý 8. prosince. Jednání by se měl zúčastnit Ševčík, Šebelová se kvůli jiným povinnostem podle Válkové a Zuny už omluvila. Zuna míní, že disciplinární řízení by nemělo skončit dřív, než výbor vyslechne i předsedkyni frakce STAN. Na příští schůzi 8. prosince nemusí padnout konečné rozhodnutí, uvedl.
Výrok zazněl ve středu 21. října před půlnocí, když zástupci opozice žádali o přestávky na jednání svých frakcí s cílem jednací den ukončit. "Nyní já jako předsedkyně klubu STAN žádám také o dvě hodiny pauzy, děkuji," řekla Šebelová. "Menopauzu," ozvalo se následně mimo mikrofony z jednacího sálu. V tu chvíli ale zvolání atmosféru viditelně nevyhrotilo. Následně byla schůze přerušena.
Šebelová v návrhu na zahájení řízení uvedla, že Ševčíkovo jednání považuje za osobně urážlivé a nepřijatelné. Výrok podle ní nesouvisel s projednávanou záležitostí ani s výkonem jejího mandátu. "Jeho jediným zjevným účelem bylo zesměšnění mé osoby prostřednictvím narážky na biologické a fyziologické aspekty ženského života," napsala předsedkyně klubu STAN.
Ševčíkovo zvolání odsoudili představitelé opozice i koaličního ANO, předsedkyně nejsilnějšího vládního hnutí ANO Taťána Malá se za chování poslance za SPD omluvila. Ševčík ale poukazoval na to, že jde podle něho o nafouknutou kauzu. "Nikoho jsem nenapadl. Slovo menopauza není sprosté ani vulgární, vztahuje se pouze k opakování pauzy a opakování pauzy tam (na plénu) bylo opakovaně vyhlášeno," řekl tehdy novinářům Ševčík. Zvolání podle něho nemířilo k Šebelové ani k nikomu jinému.
Výbor dnes jednomyslně přijal na Zunův návrh výzvu poslancům, aby se řídili pravidly pro etické chování. Výbor je přijal jako doporučení v minulém volebním období. Součástí pravidel je podle něho povinnost poslance dbát na důstojnost výkonu veřejné funkce, respektovat ostatní poslance, zaměstnance a návštěvníky Sněmovny i zdržovat se urážlivých výroků a nevystavovat jiné osoby obtěžování nebo šikaně.
"Svoboda politického projevu a ostrý politický střet jsou přirozenou součástí parlamentní demokracie, nemají však vést k osobním urážkám, ponižování, či jednání snižujícímu důstojnost Poslanecké sněmovny," stojí v usnesení výboru, jak je citoval Zuna.