Ministři zemí G7 potvrdili podporu Ukrajině v boji s Ruskem
Ministři zahraničí zemí skupiny G7 potvrdili podporu Ukrajině v jejím boji proti ruské invazi, přislíbili pomoc ukrajinské energetice a vyzvali k plnému příměří. Uvedl to japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi poté, co diplomaté zakončili v Paříži dvoudenní jednání. Úterní hovory se měly zaměřit právě na na rusko-ukrajinskou válku a na to, jak Kyjev podpořit v jeho obraně proti ruské agresi. Diplomaté se také sešli s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sybihou.
Sybiha nejprve jednal se svým americkým protějškem Markem Rubiem. Podle amerického ministerstva zahraničí politici "hovořili o vyjednávání s cílem ukončit válku na Ukrajině, o energetické odolnosti a o obranné spolupráci". Rubio jednání na síti X označil za produktivní. "Naše hovory se zaměřily na mírové úsilí vedené Spojenými státy, situaci na bojišti a mezinárodní vývoj," uvedl Sybiha na stejné platformě. "Diskutovali jsme o posílení obranných schopností Ukrajiny, protivzdušné obraně a odolnosti před nadcházející zimou," doplnil šéf ukrajinské diplomacie.
Sybiha se na okraj jednání skupiny G7 setkal také s francouzským protějškem Jeanem-Noëlem Barrotem. Francouzské ministerstvo zahraničí po jednání uvedlo, že Paříž a Kyjev "vítají úsilí Washingtonu o oživení mírových jednání a zajištění částečných příměří, která mají sloužit jako první krok k úplnému klidu zbraní." Setkání ministrů zahraničí v Paříži se odehrálo v době mírových jednání v Abú Zabí o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války.
Schůzky v metropoli Spojených arabských emirátů se zúčastnili zástupci Británie, Francie, Německa, Itálie, NATO a Evropské komise. Hlavní část rozhovorů byla třístranná, tedy mezi Ukrajinci a Rusy za zprostředkování Američanů. Jde o první třístranná jednání od letošního února.
V případě jednání v Paříži se očekávalo, že součástí širšího setkání ministrů zahraničí G7 bude i otázka obranné a bezpečnostní pomoci Ukrajině, kterou administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa omezila. Zatím není jasné, zda USA či některý z jejich partnerů ze skupiny G7 přislíbil novou vojenskou pomoc pro Ukrajinu.
Podle Motegiho se ministři dohodli, že před příchodem zimy budou pokračovat v pomoci ukrajinské energetické infrastruktuře a dalším zařízením, které poškodily ruské vzdušné útoky.