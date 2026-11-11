Babiš s Pavlem hovořil o válce na Ukrajině i cestě do Izraele, na média řada nepřišla
Premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Petr Pavel na středeční schůzce na Pražském hradě hovořili o válce na Ukrajině včetně jednání mezi zástupci Ukrajiny, Ruska a USA v Abú Zabí, o nové armádní koncepci i o nadcházející cestě předsedy vlády do Izraele.
Vztahy s prezidentem Babiš označil za dobré, po letním summitu Severoatlantické aliance v Ankaře se podle něj narovnaly. "Máme dobré vztahy i si občas voláme. Nemáme žádný problém teďka, mluvíme velice konkrétně, navzájem se informujeme o jednáních, která máme, hlavně v zahraniční politice," řekl Babiš. Vztahy mezi vládou a prezidentem byly napjaté především v první polovině letošního roku, mimo jiné kvůli sporu o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře.
Babiš s Pavlem diskutovali i o budoucích zahraničních cestách prezidenta a jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Současnému šéfovi úřadu Petru Mlsnovi končí šestiletý mandát k 2. prosinci. "Pan prezident si přál, abychom vyhlásili výběrové řízení na tu funkci, a to jsme udělali tento týden," uvedl Babiš.
Úřad vlády informoval o vyhlášení výběrového řízení v úterý odpoledne. Podle podmínek řízení se mají uchazeči přihlásit nejpozději do 18. listopadu. "Je to kratší lhůta, než byla v předchozím případě, ale myslím, že se to ještě dá stihnout," řekl dnes ráno před jednáním s Babišem Pavel. Předpokládá, že to bude znamenat výběr z více osob. Babiš dnes dodal, že se může přihlásit kdokoli. Kandidáty posoudí komise, ve které vláda nabízela účast i Pražskému hradu. "Ale řekli, že to nechají na nás," doplnil premiér.
Pavel před schůzkou uvedl, že chce probírat i situaci kolem plánu vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Podle Babiše o tématu nehovořili.