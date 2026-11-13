Trump chce svrhnout vládu na Kubě před koncem svého funkčního období
Americký prezident Donald Trump chce podniknout vojenskou intervenci na Kubě s cílem svrhnout tamní vládu před koncem svého funkčního období v lednu 2029. Ve čtvrtek to podle webu Politico řekl v rozhovoru s konzervativním rozhlasovým moderátorem Hughem Hewittem. V tomto úsilí by podle Trumpa hrál klíčovou roli americký ministr zahraničí Marco Rubio.
"Chci se s Kubou vypořádat, než odejdu," odpověděl Trump na otázku, zda hodlá "osvobodit Kubu" za použití vojenské síly. "Pro Kubu máme velmi dobrého, talentovaného chlapíka jménem Marco, protože Marcovi rodiče jsou z Kuby, jak pravděpodobně víte, a rád by to udělal," dodal šéf Bílého domu o Rubiovi.
Přestože Trump v minulosti opakovaně hovořil o plánu svrhnout kubánskou komunistickou vládu, je to poprvé, co možnou vojenskou operaci zasadil do časového rámce. V březnu republikánský prezident řekl novinářům, že by mu bylo ctí ovládnout Kubu.
Poté, co americké speciální jednotky na jeho rozkaz v lednu unesly z Caracasu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jednoho z klíčových spojenců Kuby, uvalily Spojené státy na ostrov ropnou blokádu. Ochromily tím kubánskou elektrickou síť a vyvolaly humanitární krizi.
Nynější výroky Trump pronesl poté, co Republikánská strana utrpěla porážku ve volbách do Kongresu, kde přišla o většinu v obou komorách. Z části se tak stalo v důsledku jeho vleklé a nepopulární války s Íránem, která přispěla k růstu cen paliv a potravin.
Trump řekl Hewittovi, že by rád podnikl vojenský útok na Kubu jménem Američanů s kubánskými kořeny na Floridě, kteří ho volili v prezidentských volbách. "Upřímně bych to rád udělal pro lidi, pro Kubánce, se kterými bylo zacházeno opravdu špatně, a kteří přišli do Ameriky," řekl.