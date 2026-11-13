ODS připravuje reformy, mimořádný sjezd není tématem, uvedl Kupka
Vnitrostranické souboje podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky lidi nezajímají. Před pátečním zasedáním předsednictva ODS hovořil o reformách, které strana v opozici připravuje a které považuje za mnohem důležitější vzkaz veřejnosti. Jednání o svolávání mimořádného kongresu, jak žádá děčínská organizace, podle něj na programu nebude.
Novinářům ve Sněmovně řekl, že předsednictvo na již dříve naplánovaném výjezdním zasedání bude podrobně analyzovat výsledky senátních a komunálních voleb a připravovat strategii dalšího postupu. ODS má podle volebních modelů několika agentur nyní podporu kolem deseti až 12 procent voličů. Roli nejsilnějšího opozičního subjektu na úkor ODS převzalo sílící hnutí STAN.
"Občanští demokraté nabízejí a budou nabízet České republice srozumitelnou pravicovou politiku s jasnými reformami. Představili jsme několik konkrétních kroků, například reformu pro vzdělávání. Ukázali jsme také, kam se vydáváme směrem proměny modernizace české zdravotní péče," řekl Kupka k práci strany v opozici. Připomenul, že straničtí experti připravují daňovou reformu.
Devítičlenné předsednictvo podle něj také zhodnotí, jak se podařilo poskládat po komunálních volbách vedení radnic. Má za to, že volební výsledek se podařilo na mnoha radnicích proměnit v zastoupení občanských demokratů v tamních radách.
Vedení strany podle Kupky poctivě analyzuje, jak vypadá třeba i pokles preferencí a jak se preference zvednou. "To je jediné téma jednání předsednictva, nic jiného. Tyhle, řekněme, domácí souboje, ty přece lidi vůbec nezajímají. Zajímá je to, co politická strana ve skutečnosti přinese České republice a na tom pracujeme," uzavřel.
Kritice za pokles preferencí čelí Kupka i další členové vedení strany. Vyzyvatel Kupky z lednového kongresu, stínový ministr pro místní rozvoj Radim Ivan si nicméně myslí, že současné problémy ODS nejsou pouze o předsedovi či místopředsedech. Mluví o zkostnatělé struktuře a potřebnosti změn. Podle části regionálních politiků nejsou místopředsedové ODS dostatečně viditelní.
Řádný volební kongres pořádá ODS ve dvouletých intervalech. Na druhou polovinu května příštího roku chystá strana ideovou konferenci, na které chce představit připravené reformy.
Původně se mělo předsednictvo sejít 23. října, kvůli nečekanému jednání Sněmovny o televizních a rozhlasových poplatcích jednání na poslední chvíli zrušilo. Páteční setkání tak není reakcí na výzvy z uplynulých dnů. K diskusi se 23. listopadu sejde také republikový sněm ODS, tvoří ho členové grémia ODS a předsedové regionálních a oblastních sdružení. Schází se většinou dvakrát, třikrát do roka.