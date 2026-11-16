Rusko v noci zneškodnilo 1336 ukrajinských dronů, jde zřejmě o rekord
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Úřady informují o dvou mrtvých a několika zraněných. V důsledku ukrajinského útoku je omezen provoz na Krymském mostě spojujícím okupovaný poloostrov s ruskou pevninou.
Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje. Ruská protivzdušná obrana drony sestřelovala například nad Tverskou, Belgorodskou, Rjazaňskou nebo Voroněžskou oblastí, dále nad Moskvou a nad Moskevskou oblastí nebo nad okupovaným Krymem.
"Nepřítel zaútočil na Krymský most. Provoz na něm bude kvůli tomu omezen přibližně do dnešního poledne," napsal ráno na komunikační platformě Telegram Moskvou dosazený šéf autonomní vlády na okupovaném Krymu Sergej Aksjonov. Další podrobnosti k následkům útoku nezveřejnil. Ruské ministerstvo dopravy později omezení provozu potvrdilo, konkrétní dobu jeho trvání však nezmínilo. Dodalo, že vlaky po mostě jezdí jako obvykle a že podle předběžných informací se nikomu nic nestalo. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova jsou škody malé a jsou vyhodnocovány.
Devatenáct kilometrů dlouhý silniční a železniční Krymský nebo Kerčský most spojující Krym s ruskou pevninou přes Kerčský průliv v roce 2018 osobně otevřel ruský prezident Vladimir Putin. Symbolizuje protiprávní jednání Ruska, které poloostrov v roce 2014 zabralo Ukrajině. Ukrajinská armáda na něj po začátku ruské invaze zaútočila už několikrát.
Gubernátor Brjanské oblasti Jegor Kovalčuk obvinil ukrajinskou armádu, že na západě regionu svrhla výbušné zařízení na auto 59letého muže, který zemřel. V Belgorodské oblasti ukrajinské dronové útoky podle úřadů jednoho člověka zabily a jednoho zranily, píše agentura Reuters. Brjanská i Belgorodská oblast sousedí s Ukrajinou.
Gubernátor západoruské Rostovské oblasti Jurij Sljusar oznámil, že v Azově při vzdušném útoku utrpěli zranění tři muži, kteří byli odvezeni do nemocnice. "V Azově začalo ve čtyřech výrobních objektech hořet," uvedl. Nespecifikoval, o jaké objekty jde, napsal ruskojazyčný servis BBC. Například telegramový kanál Astra informuje, že ve městě hoří sklad ropných produktů.
Dva dospělí a jedno dítě v okrese západně od jihoruského Krasnodaru utrpěli zranění, když trosky sestřeleného dronu zasáhly rodinný dům, oznámil podle BBC regionální krizový štáb. Zasažen byl také průmyslový podnik v obci Ilskij. Úřady nezveřejnily, o jakou firmu šlo, nicméně v Ilském se nachází jedna z největších rafinerií na jihu Ruska, která se už několikrát stala cílem ukrajinského útoku.
Kvůli vzdušnému poplachu omezila provoz moskevská letiště Šeremeťjevo a Vnukovo, uvádí BBC. Podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina od nedělního odpoledne do dnešního rána protivzdušná obrana zneškodnila 191 dronů mířících k Moskvě.
Ukrajina se k poslední vlně útoků v Rusku nevyjádřila. Kyjev útoky na ruském území podniká v odvetě za údery, které Rusko provádí na cíle na jejím území. Kvůli ruským útokům na Ukrajině zemřeli v noci na dnešek nejméně tři lidé a více než deset dalších osob utrpělo zranění. Ukrajinské drony často míří na ruské rafinerie a na další podniky petrochemického průmyslu. Kyjev opakuje, že se snaží omezit zásobování ruských invazních sil pohonnými hmotami a připravit Moskvu o příjmy z prodeje ropných produktů.