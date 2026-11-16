U Bulharska se potápí nákladní loď, podle posádky šlo o útok dronů
Bulharské ministerstvo dopravy v pondělí ráno obdrželo krizový signál z potápějícího se plavidla BETUL 8 ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Podle údajů ministerstva byly na místo vyslány záchranné lodě a helikoptéry. Všech 12 členů posádky se podařilo evakuovat. Podle nich na loď zaútočily dva námořní drony, napsala bulharská agentura BTA.
Krizový signál Bulharsko přijalo v 9:15 místního času (8:15 SEČ) z oblasti vzdálené přibližně 75 kilometrů od mysu Kaliakra na severovýchodě země. Na místo vyrazily dvě bulharské, jedna rumunská a jedna turecká loď z černomořského protiminového námořnictva (MCM Black Sea). Kvůli monitorování situace byly k lodi vyslány také dva vrtulníky, díky kterým se podařilo evakuovat celou posádku. Její členové jsou podle ministerstva promrzlí, ale jinak v dobrém zdravotním stavu.
Helikoptéry při přezkoumání situace zjistily, že se plavidlo převrátilo. Zástupce námořnictva podle BTA uvedl, že příslušné úřady oznámí, co se přesně stalo, po výslechu posádky. Ta po svém příjezdu do přístavního města Varna novinářům sdělila, že na BETUL 8 zaútočily dva námořní drony. Na místo bylo vysláno armádní plavidlo, aby zkontrolovalo, zda z lodi neuniká znečištění. V případě, že nějaké najde, mělo by rovněž posbírat zbytky dronů. Loď BETUL 8 má somálskou vlajku a plula z Rumunska do Egypta s téměř třemi tunami pšenice na palubě.
Bulharsko v poslední době o tom, že na lodě v oblasti útočí drony, informuje opakovaně. Uvedlo, že není jasné, kdo za útoky stojí, premiér Rumen Radev nicméně minimálně v jednom případě naznačil, že by mohlo jít o Rusko. Moskva od roku 2022 vede válku proti Ukrajině a ostřeluje její přístavy v Černém moři. Například na konci října zasáhly tři drony u pobřeží Bulharska nákladní loď. Dříve v říjnu se v oblasti potopila loď HS Dignity.