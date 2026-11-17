Část Krymského mostu se zřítila do moře
Jedna ze silničních částí Krymského mostu se včetně oblouku po nočním ukrajinském zásahu zřítila do moře. Tvrdí to telegramový kanál Exilenova+ s tím, že to vyplývá z hodnocení dostupných fotografií a videí. Rusko, které ukrajinský autonomní poloostrov Krym okupuje, o ukrajinském úderu na most informovalo, rozsah škod ale neupřesnilo.
Agentura TASS pouze uvedla, že doprava na mostě byla zastavena. Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko na síti Telegram napsal, že Krymský most "s naprostou přesností" zasáhla střela s plochou dráhou letu Flamingo.
O zásahu mostu přes Kerčský průliv informoval také šéf Moskvou dosazené správy Krymu Sergej Aksjonov, který ale rovněž žádné podrobnosti nesdělil. Ruské úřady vyzvaly veřejnost, aby směrem k mostu necestovala.
Ukrajinské síly na most zaútočily okolo půlnoci moskevského času (v pondělí 22:00 SEČ). Stalo se tak podruhé za 24 hodin.
Portál Meduza, který se odvolává mimo jiné na kanál Exilenova+, informoval, že o vážných škodách píší i ruští váleční blogeři. Vlivný ruský bloger Boris Rožin, který vystupuje pod přezdívkou "plukovník Cassad" a má na platformě Telegram přes 750.000 sledujících, napsal, že Krymský most utrpěl značné škody a že jedno z polí silniční části mostu včetně oblouku se zřítilo. Exilenova+ uvádí, že poškozena byla i železniční část mostu. Rozsah těchto škod ale není znám.
Heraščenko poznamenal, že ukrajinský úder zastavil nejen silniční a železniční dopravu na mostě, ale také znemožnil plavbu mezi Azovským a Černým mořem. Úžina je totiž velmi mělká a zřícené části mostu zablokovaly plavební dráhu. "Azovské moře se fakticky stalo uzavřenou nádrží, ve které uvízla nepřátelská flotila," dodal.