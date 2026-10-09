Pavel se vrátil z dovolené do Česka a odvolil. Byla to chyba, řekl k původně ohlášené neúčasti
Prezident Petr Pavel přiletěl zpět do České republiky as v Černoučku na Litoměřicku v pátek krátce před 15. hodinou odevzdal hlas v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, přiznal nyní Pavel.
Prezident ohlášenou neúčast ve volbách kvůli zahraniční dovolené označil za chybu úsudku. "Chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takto mohl udělat, a jsem rád, že jsem mohl jít k volbám a dát tím občanům najevo, že by měli jít taky," řekl.
Chybu v plánování lze naštěstí napravit změnou plánu, napsal prezident na síti X. "Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil," dodal.
Volby podle Pavla dávají lidem možnost ovlivnit, kdo bude rozhodovat o životě v jejich obcích a jak silný a kvalitní bude Senát. "Děkuji všem, kteří tuto možnost využijí," dodal na síti X. Novinářům v Černoučku Pavel řekl, že ho trápilo, že nebyl způsob, jak by mohl z dovolené volit. Řešení se nakonec našlo, byť bylo technicky náročné, podotkl.
Pavel odjel na dovolenou minulý pátek. Prezident svou dovolenou zahájil na rallye v Maroku, automobilový jezdec Martin Prokop z akce minulý pátek večer na svém facebooku zveřejnil fotografii s hlavou státu. Podle Deníku N odjel Pavel na dovolenou na motocyklech. V pracovním programu má Pavel pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.
Obecní volby a první kolo voleb do třetiny Senátu se konají v pátek a v sobotu. Pavla za jeho ohlášenou neúčast kritizovali zástupci vládních i opozičních stran. Prezident termín komunálních voleb formálně stanovil v červnu. Na rozdíl od předchozích voleb neměl na výběr, protože podle ústavní a navazující volební novely se místní a regionální volby musejí konat vždy v pátek a sobotu prvního úplného říjnového týdne.