Pavel jmenuje v pondělí Červeného ministrem. Řešili ochranu přírody i možný střet zájmů
Prezident Petr Pavel v pondělí ráno jmenuje kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel s Červeným podle něj na čtvrteční schůzce řešili například otázky přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy či tematiku klimatické změny a připravenosti na ni. V diskusi se dotkli i řešení možného střetu zájmů Červeného, dodal Hrad.
Tématem jednání byly i otázky prosazování změn v evropské legislativě a systémů ETS1 a ETS2. "Prezident apeloval na kandidáta, aby při prosazování zájmů vycházel z řádných analýz a zohledňoval možnosti a efektivitu vyjednávání na unijní půdě," uvedl odbor komunikace. Pavel si podle něj vyslechl představu Červeného o řízení resortu a jeho názory na agendy ministerstva. Řešili i nutnost široké komunikace s veřejností při vyhlašování velkoplošných chráněných území.
Server Novinky.cz v pondělí napsal, že Červený je jednatelem společnosti Extreme BFG Cast, která se zabývá především natáčením podcastů. Na tiskové konferenci po jednání vlády kandidát na ministra slíbil, že věc vyřeší tak, jak nařizuje zákon. "Je to jediná firma, ve které mám malý podíl," uvedl.
Dnes po schůzce s Pavlem Červený její témata před novináři konkretizovat nechtěl. Jednání bylo podle něj v přátelské atmosféře. Řekl také, že pokud ho prezident jmenuje, na ministerstvu životního prostředí bude fungovat malá "svatá trojice", kterou bude tvořit on, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek a vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí Jaromír Wasserbauer.
Pavel ráno novinářům řekl, že s Červeným se na rozdíl od dosavadního kandidáta Motoristů Turka nepojí známé kontroverze. Turka prezident odmítl jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.
Jmenováním Červeného se zhruba po dvou měsících zkompletuje kabinet Andreje Babiše (ANO) a zanikne pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil i ministerstvo životního prostředí. Ceremoniál se na Pražském hradě uskuteční v pondělí 23. února v 9 hodin.