Izraelské útoky v Gaze vyvolávají obavy z etnických čistek, uvádí OSN
Intenzivní izraelské útoky, násilné přesuny palestinského obyvatelstva a systematické ničení celých čtvrtí během války v Pásmu Gazy budí dojem, že se zaměřovaly na trvalou demografickou změnu v okupované enklávě, což vyvolává obavy z etnických čistek v Gaze. Uvádí to zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Izrael závěry zprávy odmítl.
Sedmnáctistránková zpráva se zabývá událostmi v Gaze od listopadu 2024 do 31. října 2025. Izraelské útoky podle dokumentu vytvořily "životní podmínky, které jsou stále více neslučitelné s další existencí Palestinců jako skupiny v Gaze".
Hladomor, který v některých částech Pásma Gazy v srpnu loňského roku zaznamenal Index světového hladu (GHI), byl přímým důsledkem izraelských akcí, uvádí se ve zprávě.
Spojenými státy a Izraelem podporovaná Humanitární nadace pro Gazu (GHF) zcela selhala v dodávkách humanitární pomoci v požadovaném rozsahu, čímž podle zprávy porušila povinnosti Izraele podle mezinárodního humanitárního práva.
Zpráva dále uvádí, že izraelská armáda a ozbrojenci Hamásu, včetně dalších ozbrojených palestinských skupin, spáchali v Pásmu Gazy zvěrstva, čímž se dopustili závažného porušení mezinárodního humanitárního práva.
"OHCHR se zapojil do zákeřné kampaně démonizace a dezinformací proti Státu Izrael," uvedla stálá mise Izraele v Ženevě a závěry zprávy odmítla.
Zadržování a špatné zacházení s rukojmími ze strany Hamásu může představovat válečné zločiny, uvedla zpráva. Hamás na žádost o komentář podle Reuters nereagoval. Zpráva vyjádřila obavy z využívání civilistů jako lidských štítů s cílem zabránit izraelským útokům, což Hamás popřel.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila více než 71 tisíc Palestinců.
Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Podle OSN Izrael v Gaze páchal genocidu, což Izrael odmítá. Válku v Gaze ukončilo začátkem října loňského roku křehké příměří, které je však opakovaně porušované.