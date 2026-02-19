Pavel přijme kandidáta na ministra životního prostředí Červeného a nejspíše ho v pondělí jmenuje
Prezident Petr Pavel chce na dnešní schůzce od kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí Igora Červeného slyšet jeho názory na ochranu životního prostředí. Očekává, že ho v pondělí ministrem jmenuje, řekl novinářům při příchodu na Pražský hrad. Na rozdíl od dosavadního kandidáta strany Filipa Turka, kterého Pavel jmenovat odmítl, se s Červeným totiž podle prezidenta nepojí známé kontroverze.
Prezident Červeného pozval na Hrad stejně jako všechny dosavadní ministerské kandidáty. "Především ho chci poznat a vyslechnout si jeho názory. Teprve potom budu dělat nějaké závěry. Dal jsem stejnou příležitost všem ostatním kandidátům, takže je to fér to tak udělat i u pana Červeného," řekl novinářům Pavel.
Červený nechtěl před jednáním konkretizovat, o jakých otázkách chce s hlavou státu mluvit. "Prezident už poslal přes média některá témata, která by chtěl probrat, já se na ně samozřejmě zaměřil, abych byl schopen prezidentovi tyto otázky zodpovědět," uvedl.
Pavel zmínil, že chce diskutovat o ochraně životního prostředí nejen z pohledu takzvané zelené ideologie, o které hovoří Motoristé. "Máme tu vážné problémy nejen s ochranou ovzduší, ale i zadržováním vody v krajině, kvalitou půdy, lesním hospodářstvím, chráněnými oblastmi. Já si myslím, že těch témat je hodně," uvedl.
Motoristé nominací poslance Červeného ustoupili od předchozích prohlášení svých lídrů, že trvají na Turkovi. Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. "Minimálně se s ním nepojí tolik kontroverzí, alespoň ne známých, o kterých bych věděl," reagoval Pavel na dotaz, zda je Červený vhodnější kandidát.
Pavel si myslí, že Červeného jmenuje. Podle dřívějšího vyjádření by se ceremoniál měl na Pražském hradě uskutečnit v pondělí 23. února ráno. Jmenováním by se zhruba po dvou měsících zkompletoval kabinet Andreje Babiše (ANO) a zaniklo by pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil i ministerstvo životního prostředí.
čtk, tb