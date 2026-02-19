Skvělá práce báječné země! Trump pochválil Macinku za střet s Hillary Clinton při debatě v Mnichově
Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty, ve kterém Macinka říká, že nesouhlasí s tím, co označil za genderovou revoluci a klimatický alarmismus. Do řeči mu přitom skáče Clintonová, aby vyjádřila nesouhlas.
"Skvělá práce ve vaší debatě s Hillary Clintonovou na různá témata, včetně jejích směšných názorů na gender. Pozdravujte všechny ve vaší báječné zemi!" vzkázal Macinkovi Trump.
Americký pravicový bulvární list New York Post (NYP) v noci na dnešek SEČ zveřejnil Macinkův komentář ke střetu s Clintonovou, ve kterém český ministr uvedl, že jí je byla pravda zjevně nepříjemná. V komentáři zopakoval některé ze svých postojů, které předtím vyjádřil na konferenci v Mnichově.
Macinka 14. února vystoupil v panelové diskuzi, která zakončila veřejný program Mnichovské bezpečnostní konference. Spolu s ním na pódiu na téma rozkolu na Západě hovořili bývalá šéfka americké diplomacie Clintonová, polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a politolog Gladden Pappin z Maďarského ústavu mezinárodních záležitostí.
"Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality," uvedl Macinka. "Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem."
Bývalá šéfka americké diplomacie Macinkovi v tu chvíli skočila do řeči. "Jaký gender? To, že ženy mají svá práva?" řekla Clinton. "Myslím, že jsou jen dvě pohlaví... a zbytek je pravděpodobně sociální konstrukt," řekl český ministr. Clinton během diskuse také kritizovala politiku prezidenta Trumpa vůči Evropě. Macinka naopak vystoupil na obranu současné americké administrativy.
Český ministr v komentáři pro NYP nabídl několik rad s cílem "pomoci Západu přežít". "Přestaňte Trumpa vinit z krize Západu," zní první z nich. Americký prezident Západ nerozvrátil, ale reagoval na hlubokou a bolestivou hnilobu způsobenou odcizením politických elit a běžných občanů, míní český ministr.
"Když se diplomacie točí kolem genderové teorie, klimatického alarmismu a identitární politiky namísto tvrdé bezpečnosti a národních zájmů, prohráváme," napsal v další části komentáře Macinka.