Spojené státy přesouvají k Íránu velké množství bojových lodí a letadel
Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů. Píše to dnes agentura AFP. Děje se tak v situaci, kdy anonymní zdroje z americké administrativy dávají v médiích najevo, že by prezident Donald Trump mohl nařídit údery na Írán.
K Íránu se přesouvá námořní bojová skupina letadlové lodi USS Gerald Ford. Ta se nyní nachází v Atlantském oceánu. Za několik dní by mohla být v oblasti Blízkého východu, kde již působí letadlová loď USS Abraham Lincoln a její bojová skupina. V regionu tak budou mít Spojené státy v brzké době dvě námořní skupiny, které mají k dispozici desítky bojových letadel a stovky řízených střel.
Podle agentury AFP Spojené státy navíc na základnách v oblasti mají k dispozici velký počet bojových letounů F-22, F-15 a F-16. Specializované weby dnes zachytily přesun na Blízký východ letadel KC-135, která zajišťují tankování bojových letounů za letu, či letadel pro vzdušnou kontrolu E3 Sentry.
Podle serveru Axios Spojené státy přesunuly na základny na Blízkém východě desítky bojových letounů. Server poukazuje také na pohyb nákladních letadel, která by mohla například přepravovat některé druhy zbraní.
Server s odkazem na americké zdroje píše, že americká administrativa se přiblížila k rozhodnutí zahájit údery na Írán, které by mohly trvat několik týdnů. Tento týden jednali v Ženevě íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem o íránském jaderném programu. Rozdíly mezi oběma stranami zůstávají podle diplomatických zdrojů značné. "Existuje mnoho důvodů a argumentů pro úder proti Íránu," řekla dnes mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, která vyzvala Írán k uzavření dohody.
čtk, tb