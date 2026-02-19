Premiér Tusk vyzval Poláky v Íránu, aby okamžitě opustili zemi
Polský premiér Donald Tusk vyzval Poláky v Íránu, aby zemi okamžitě opustili. Podle stanice TVN24 uvedl, že možnost vypuknutí ostrého konfliktu je velmi reálná a během příštích několika nebo několika desítek hodin už nemusí být evakuace možná.
Stanice CNN píše, že armáda Spojených států je připravena zaútočit na Írán už tento víkend, americký prezident Donald Trump však zatím neučinil konečné rozhodnutí. České ministerstvo zahraničí dlouhodobě varuje před cestami do Íránu a vyzývá Čechy k opuštění země.
Poslední varování pro Írán vydala české diplomacie na začátku ledna v souvislosti s tamními protivládní protesty. "Ministerstvo zahraničí dlouhodobě varuje před cestami do Íránu a vyzývá k opuštění země, a to i v souvislosti s možným dalším zhoršením bezpečnostní situace," sdělil zástupce mluvčího Černínského paláce Vladimír Buchar. Úřad podle něj aktuálně pro Írán eviduje v systému Drozd jednotky cestovatelů.
"Nechci nikoho strašit možným vývojem událostí, ale všichni víme, o čem mluvím. Možnost vypuknutí ostrého konfliktu je velmi, velmi reálná," řekl ve čtvrtek polský ministerský předseda Tusk k situaci kolem Íránu. Podle TVN24 se tak vyjádřil během společné návštěvy s ministrem obrany Wladyslawem Kosiniakiem-Kamyszem ve Vojenském institutu zbrojních technologií v Zielonce nedaleko Varšavy.
Agentura AFP o den dříve napsala, že Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů. Děje se tak v situaci, kdy anonymní zdroje z americké administrativy dávají v médiích najevo, že by Trump mohl nařídit údery na Írán. Server Axios s odkazem na americké zdroje napsal, že americká administrativa se přiblížila k rozhodnutí zahájit údery na Írán, které by mohly trvat několik týdnů.
Tento týden jednali v Ženevě íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem o íránském jaderném programu. Rozdíly mezi oběma stranami zůstávají podle diplomatických zdrojů značné. "Existuje mnoho důvodů a argumentů pro úder proti Íránu," řekla ve středu mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, která vyzvala Írán k uzavření dohody.
Je to podruhé v posledních měsících, co polská vláda vyzvala své občany k opuštění této blízkovýchodní země, poznamenala dnes agentura AFP. Polské ministerstvo zahraničí vyzvalo Poláky k odjezdu z Íránu a varovalo je před cestami do tohoto státu v polovině ledna.
Spojené státy vyzvaly Američany k okamžitému opuštění Íránu na začátku tohoto měsíce a podobné bezpečnostní varování podle stanice CNBC zveřejnily i v lednu.