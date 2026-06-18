Novým šéfem KRNAP je Petr Moravec, proti kterému kvůli jeho minulosti protestovaly podhorské obce a města
Ředitelem Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes ministr životního prostředí (MŽP) Igor Červený (Motoristé) jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Červený to oznámil na tiskové konferenci ve Vrchlabí.
Moravec novinářům řekl, že mezi jeho priority patří ochrana krkonošské přírody, ale i protipožární opatření, digitalizace úřadu či usměrnění enormní návštěvnosti některých lokalit. Chce také bojovat proti výstavbě apartmánů a není příznivcem zpoplatnění vstupu do KRNAP.
Vystudovaný lesník Moravec je pedagogem České lesnické akademie Trutnov, školy, kterou zřizuje Královéhradecký kraj. Byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Böhnische, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu.
"Prioritou zůstává ochrana přírody jako taková, rozvoj regionu, následně komunikace a otevřenost správy a její předvídatelnost v rámci komunikace s obcemi, podnikateli, lidmi, kteří tu žijí, a na druhou stranu se zaměstnanci správy," řekl Moravec.
Moravec měl dosud ve správě parku úvazek v rozsahu 0,1. Trojici finalistů výběrového řízení doplňovali pracovníci KRNAP, vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.
Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo. Přihlásilo se do něj 14 uchazečů. Po odvolání ředitele správu parku dočasně vedl vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus.
Moravec byl podle některých médií favoritem výběrového řízení. V dopise zaslaném v květnu ministrovi životního prostředí ho kritizovali zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše. Podle nich jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy parku.
Moravce se před několika lety týkala ministerská kontrola, o které informovaly Seznam Zprávy. Kontroloři, kteří reagovali na anonymní oznámení, ve zprávě uvedli, že narazili na nesrovnalosti v Moravcově vykazování pracovní doby a užívání služebního auta a doporučili širší kontrolu, ředitel mu nakonec auto odebral. Po určitou dobu předmětného období byl podle šetření zároveň také zaměstnancem trutnovské lesnické akademie, přičemž pobíral plat od obou zaměstnavatelů. Moravec pro Seznam Zprávy k záležitosti uvedl, že si kontrolu nevybavuje a Böhnisch řekl, že ho vnímal jako člověka vhodného do kontrolní činnosti. Hospodářským novinám Moravec napsal, že kontroly ve státních organizacích jsou standardním nástrojem a audit nezjistil žádné protiprávní jednání. "Jakékoliv jiné interpretace jsou čistou fabulací," uvedl.
Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. Byl založen v roce 1963 a rozkládá se na 55.000 hektarech. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.
čtk, tb