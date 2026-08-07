Madrid dal Římu ultimátum, ať co nejrychleji zruší svoje kontroly lidí, kteří cestují do Itálie ze Španělska
Španělská vláda dnes pohrozila Itálii, že zavede odvetná opatření vůči cestujícím z Itálie, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. Informuje o tom deník El País. Itálie zavedla kontroly vůči Španělsku 1. srpna poté, co se o dva dny dříve dostalo na španělské území v Africe na 72.000 migrantů z Maroka. Téměř všichni se 31. července vrátili a nikdo se nedostal na evropský kontinent.
Španělská vláda dnes uvedla, že italské kontroly ovlivnily pohyb tisíců cestujících a vyvolaly nejistotu u veřejnosti v době letní sezony. Vláda také označila kontroly za bezprecedentní a kritizovala, že je Itálie přijala bez předchozího upozornění. Podle Madridu bylo toto rozhodnutí nespravedlivé, v rozporu se zájmy EU a diskriminační vůči španělskému obyvatelstvu.
Itálie 1. srpna zavedla na měsíc na letištích a v přístavech namátkové kontroly cestujících přijíždějících ze Španělska. Podle agentury EFE se týkají cestujících ze třetích zemí i občanů EU.
Italská premiérka Giorgia Meloniová spolu s několika dalšími unijními politiky, včetně českého premiéra Andreje Babiše, vyzvali minulý týden v pátek k tomu, aby byl pro Španělsko uzavřen schengenský prostor umožňující volný pohyb osob. Reagovali tak na zprávy o desítkách tisíc migrantů, kteří z Maroka předchozí den připlavali či přišli do španělského autonomního města Ceuta. Téměř všichni se přitom už 31. července dobrovolně vrátili, mnozí proto, že měli hlad.
Ceuta má asi 84.000 obyvatel a 30. července tam téměř všichni místní podnikatelé zavřeli své obchody, protože měli strach z tak velké migrační vlny. Tolik migrantů najednou ještě do tohoto města v novodobé historii nikdy nepřišlo. Zatím největší počet lidí z Maroka se tam dostal v květnu 2021, kdy během dvou dnů připlavalo podél pobřeží na 10.000 migrantů. Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nebránila v cestě na španělské území. To zřejmě nedělala mnoho hodin ani minulý týden ve čtvrtek, až v noci na pátek zasahovala marocká policie i slzným plynem a vodními děly, aby zabránila dalším davům v cestě do Ceuty.
"Nikdo se ani nemohl volně dostat do schengenského prostoru," uvedla dnes také španělská vláda. Pro Ceutu i další španělské město v Africe - Melillu - totiž i po vstupu Španělska do Schengenu dál platí kontroly na hranicích. Španělská vláda dnes rovněž Itálii připomněla, že nikdy nezavedla vůči ní kontroly kvůli masovému přílivu migrantů na italský ostrůvek Lampedusa, a naopak v minulosti byla s Itálií solidární, když několikrát umožnila lodím s migranty, které nevládní organizace zachránily ve Středomoří a jimž italská vláda zakázala vplout do přístavů své země, zakotvit ve Španělsku.
"Proto naléhavě žádáme italskou vládu, aby situaci napravila, ukončila kontroly a zacházela se Španěly jako se všemi ostatními evropskými občany. Pokud to neudělá do neděle 9. srpna, bude Španělsko nuceno přijmout přiměřená opatření na ochranu zájmů a důstojnosti svých občanů," uvedla dnes španělská vláda.
čtk, tb