Ukrajina i Rusko dál vzájemně útočí na sklady potravin
Ukrajina a Rusko v noci na dnešek pokračovaly ve vzájemných útocích. V ruském Jekatěrinburguzachvátil po ukrajinském útoku požár logistické centrum ruského internetového prodejce Wildberries. Společnost o tom informovala bez podrobností na síti Telegram. Naopak ruské dronové útoky podle ukrajinských úřadů způsobily požár zemědělských skladů v obci Balaklija v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny, napsal Reuters. Ruské ministerstvo obrany dnes informovalo, že jeho síly zasáhly tři plavidla používaná k přepravě ukrajinského vojenského nákladu v Černém moři. Agentura Reuters nemohla tvrzení ministerstva nezávisle ověřit.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek slíbil podporu zemědělcům postiženým ruskými útoky. Moskva v poslední době zahájila útoky na ukrajinská zařízení pro vývoz zemědělských produktů a na obchodní plavidla v oblasti Černého moře.
Ukrajina zároveň v poslední době zvýšila intenzitu dronových útoků v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje především na infrastrukturu ropného průmyslu, což v Rusku způsobilo nedostatek pohonných hmot. Minulý měsíc začala Ukrajina útočit také na logistická centra společnosti Wildberries, která je největším ruským internetovým prodejcem. Tato firma podle Ukrajinců mimo jiné distribuovala součástky k ruským útočným dronům. Kyjev tvrdí, že jeho údery na území Ruska mají oslabit schopnost Moskvy vést agresi a přimět ji k ukončení konfliktu.
Rusko zahájilo plošnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022 a napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Moskva i Kyjev ujišťují, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně.
čtk, tb