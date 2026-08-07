Trump se znovu pokouší změnit pravidlo, podle kterého má americké občanství každý, kdo se na americkém území narodil
Americký prezident Donald Trump se znovu snaží omezit nabytí amerického občanství narozením se na americkém území. Dnes večer v tomto smyslu podepsal exekutivní příkazy, píší agentury. Trumpovu snahu zabránit tomu, aby děti narozené v USA dostávaly automaticky americké občanství, jak je tomu nyní, odmítl v červnu Nejvyšší soud. Trump se s rozhodnutím neztotožnil.
Omezení nabývání občanství tím, že se dítě narodí na území USA, je pro Trumpa v rámci jeho migrační politiky prioritou. Mechanismus zakotvený v ústavě považuje za zhoubný pro Spojené státy. Exekutivní příkazy nařizují provést úpravy tak, aby z této možnosti získat občanství USA byly některé osoby vyloučeny. Trump chce také bojovat proti tomu, co nazývá "porodní turistikou". Tím myslí situace, kdy podle něj žena v těhotenském stavu úmyslně vycestuje do USA, aby tam porodila a její dítě tak dostalo americký pas.
Bílý dům uvedl, že jeden exekutivní příkaz určuje skupiny lidí, pro které neplatí nabývání občanství narozením v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu. Má se jednat o děti, jejichž rodiče jsou členy organizací, které USA považují za teroristické, o děti zahraničních diplomatů či zaměstnanců zahraničních vlád a o děti, jejichž rodiče usilují o získání občanství podvodem.
Druhý exekutivní příkaz nařizuje přijmout opatření, aby byla zastavena porodní turistika, včetně odebrání víz a zákazu vstupu na americké území lidem, kteří se takového činu již dopustili či se ho plánují spáchat. Podle expertů jsou situace, kdy žena přicestuje do USA porodit s cílem získat americké občanství pro své dítě, jen velmi okrajové, píše agentura AFP.
Trumpovy snahy omezit udělování občanství dětem narozeným na americkém území odmítla většina amerického Nejvyššího soudu v rozhodnutí vydaném na konci června. Taková omezování nejsou podle soudců v souladu se 14. dodatkem americké ústavy, který zaručuje občanství všem narozeným v USA. Trump označil rozhodnutí za velmi špatné a vyzval Kongres, aby jednal a věc napravil legislativní cestou.
čtk, tb