Z inspekce životního prostředí, kam Motoristé dosadili Pavla Straku, který věci nerozumí, odchází první vedoucí pracovníci
Ředitel odboru vnitřních služeb Matěj Mrlina, vedoucí služebního úřadu Oldřich Jarolím a tisková mluvčí Miriam Loužecká končí na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) z vlastní iniciativy. Na dotaz ČTK to dnes napsal nový ředitel inspekce Pavel Straka (za Motoristy). Vyjádření Mrliny, Jarolíma a Loužecké ČTK shání. O jejich plánovaných odchodech informovaly v pondělí Seznam Zprávy. Podle něj tak končí dva z pěti ředitelů odborů na ČIŽP.
Straka důvody odchodů odmítl blíže komentovat. Personální obsazení uvolněných pozic bude podle něj úřad řešit standardním způsobem, aby byl zajištěn chod inspekce.
Straka loni za Motoristy kandidoval do Sněmovny na jihu Moravy a je významným sponzorem strany. Ředitelem inspekce ho v červnu jmenoval ministr životního prostředí a člen Motoristů sobě Igor Červený. Jeho rozhodnutí vyvolalo kritiku opozice i ekologů. Někteří vyjádřili obavy z dalšího směřování ochrany přírody v Česku, nekompetentního řízení instituce či z možného střetu zájmů.
"ČIŽP postupuje vždy v souladu se zákonem a platnými právními předpisy. Veškerá rozhodnutí inspekce jsou činěna na základě odborných podkladů a kontrolních zjištění, nikoli na základě politických či jiných vnějších vlivů. Jako ředitel budu dbát na to, aby tento princip byl důsledně dodržován," uvedl k tomu dnes Straka.
Za svou prioritu v úřadu pokládá kvalitní kontrolní a dozorovou činnost, sdělil ČTK. Zopakoval, že chce pozornost zaměřit zejména na nelegální nakládání s odpady, včetně stavebních odpadů a nelegální přeshraniční přepravy odpadů, efektivní řešení havárií na vodách a ochranu zvláště chráněných druhů živočichů.
Web SinMed před dvěma týdny napsal, že na ČIŽP nastoupili dva noví konzultanti, David Beňák a Lenka Kubičárová, jejichž odborné zaměření nesouvisí s prací úřadu. Beňák je podle webu odborník na vzdělávání a sociální práci. Kubičárová se profesně dlouhodobě věnuje lidským zdrojům. V minulosti podle webu vedla například projekt zaměřený na podporu nezaměstnaných cizinců trvale žijících ve Středočeském kraji. Podle Straky inspekce oba konzultanty přijala, aby svému vedení poskytovali odbornou podporu. Sdělil, že nebudou vykonávat kontrolní ani rozhodovací činnost a nenahradí odbornou práci inspektorů.
ČIŽP je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí. Kontroluje ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady. Má pravomoc dělat kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straku doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče z šesti kandidátů.
čtk, tb