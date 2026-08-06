Četníci ve Slaném pořizují mobilní kamery a přijmou psovody. Situace ve městě to prý vyžaduje
Městská policie ve Slaném na Kladensku pořizuje mobilní kamery, s pomocí kterých může rychle reagovat na aktuální situaci v ulicích. Obnovuje i činnost psovodů, postupně nastoupí čtyři, doplní hlídky v ulicích. Slánská městská policie má nyní plný stav, tedy 23 strážníků a vedoucího, dále jsou součástí ještě čtyři zaměstnanci včetně dvou preventistů kriminality, řekli ČTK starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) a mluvčí radnice Lucie Krčková.
"Mobilní kamerové body nám hodně pomáhají v tom, že je můžeme velmi rychle přemísťovat z různých lokalit a reagovat na problémy, které se tam vyskytují," uvedl starosta. Příkladem jsou třeba krádeže na stavbách, ale i některá místa s větším množstvím přestupků. Město už delší dobu vlastní jeden mobilní kamerový bod, nyní zakoupí další dva za více než půl milionu korun. Náklady částečně pokryje dotace Středočeského kraje. Kromě mobilních kamer ve městě funguje 25 pevných kamerových bodů.
K obsazení všech míst strážníků podle starosty pomohly náborové příspěvky i nabídka služebních bytů. Zlepšil se i systém výcviku. Strážníci využívají trenéra, který s nimi pracuje ve fitness centru, pravidelně trénují střelbu a další činnosti, aby byla jejich připravenost na různé situace co nejlepší. "Společnost se vyvíjí, je agresivnější, tak potřebujeme, aby městská policie byla pro naše občany připravená je ochránit a pomoci," dodal starosta.
Dva psovodi už jsou nyní aktivní a další dva strážníci se nyní na dráhu psovoda připravují. Jeden by měl přípravu dokončit do šesti měsíců, druhý do roka. Podle starosty se hodně osvědčili i preventisté kriminality, kteří denně po městě nachodí až kolem 20 kilometrů.
čtk, tb