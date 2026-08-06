Omán a Írán se prý shodli na trase, kterou budou proplouvat tankery Hormuzským průlivem
Írán a Omán se shodly na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl podle agentur mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí. Podle něj je v konečné fázi přípravy společné prohlášení Íránu a Ománu o podmínkách plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro globální obchod s ropou a plynem. Baghájí však také varoval před zásahy třetích stran, které by mohly ještě jednání zmařit. Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí tvrdí, že nová trasa protíná íránské i ománské vody v obou směrech plavby.
"Byly schváleny zeměpisné souřadnice trasy požadované oběma stranami," uvedl Baghájí v prohlášení na síti Telegram. Mluvčí íránské diplomacie dodal, že "společné prohlášení obou zemí" o pravidlech plavby v Hormuzském průlivu je "v konečné fázi přípravy a korektury".
"Dohoda mezi Íránem a Ománem sama nemůže zajistit, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí," uvedl v prohlášení Baghájí. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují íránské přístavy.
"Významný kus nové trasy se nachází v íránských vodách a jedna část je v ománských vodách," uvedl podle agentury Reuters náměstek íránského ministra zahraničí Gharíbabádí. Podle něj by v nově vytyčené trase plavby obchodní lodě využívaly íránské vody při plavbě do Perského zálivu i v opačném směru. Tím by se podle stanice CNN nová trasa odklonila od dlouhodobě zažité praxe. Nová trasa by mohla podle náměstka platit po dobu nejméně dvou až čtyř měsíců. Gharíbabádí uvedl, že Írán v současnosti nejedná se Spojenými státy.
Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu tvrdými údery, pokud neotevře Hormuzský průliv. Tam je plavba výrazně snížená od konce února, kdy začaly americké a izraelské útoky na Írán. V úterý velitelství americké armády CENTCOM na síti X tvrdilo, že jižní část Hormuzského průlivu "je bezpečná a otevřená pro všechny obchodní lodě, které chtějí pro plavbu využít mezinárodní vody".
Mezinárodní společnost Kpler, která sleduje provoz v Hormuzském průlivu, uvádí, že oběma směry Hormuzského průlivu od začátku srpna proplulo zhruba deset lodí denně. Před válkou přitom takových pohybů přes Hormuzský průliv bylo podle údajů OSN více než 100.
čtk, tb