Trump říká, že raket má Amerika víc než dost, a kdo novinářům řekl opak, půjde do vězení
Americký prezident Donald Trump dnes popřel zprávy, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Anonymním zdrojům, které to sdělily médiím, v příspěvku na sociální síti Truth Social pohrozil stíháním a dlouhým vězením. Deník The Washington Post (WP) dnes s odvoláním na své zdroje napsal, že republikánský prezident minulý týden od ministra obrany Petea Hegsetha vyžadoval odpověď na to, proč byl zjevně mylně informován o stavu zásob, jejichž úbytek by mohl ohrozit vojenské možnosti Washingtonu.
"Spojené státy mají obrovské množství munice, zejména některých typů. Velké množství se navíc podle potřeby vyrábí a vyváží do USA. Zbrojařské společnosti stavějí největší počet závodů a fabrik v historii naší země," napsal Trump. Zdrojům, které informovaly média o opaku, podle Trumpa hrozí stíhání. "Budeme usilovat o dlouhé tresty vězení!" dodal šéf Bílého domu.
Na pátečním zasedání kabinetu v prezidentském venkovském sídle Camp David v Marylandu vyjádřil Trump frustraci s Hegsethem. Šéfovi Pentagonu si stěžoval, že měl za to, že problém s municí "byl vyřešen", uvedly dva zdroje WP obeznámené s konverzací.
Z velké části vyčerpané zásoby raket dlouhého doletu a střel do systémů protivzdušné obrany podle jednoho zdroje přispěly k Trumpovu rozhodnutí ustoupit v posledních dnech od masivních útoků na Írán. V neděli americký prezident uvedl, že nařídil a následně odvolal "největší útok od druhé světové války", a tvrdil, že dohoda s Íránem o znovuotevření Hormuzského průlivu je na dosah.
Spojené státy sice oznámily nové dohody o výrobě některých klíčových druhů munice, jako jsou střely do systému protivzdušné obrany Patriot, jejich výroba však může trvat až dva roky a bezprostřední náhrada vyčerpaných zásob podle WP není v dohlednu.
Americká armáda od začátku války s Íránem na konci února vyčerpala téměř 80 procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD a přibližně polovinu raket pro systém Patriot, informovala ve středu stanice CNN. Washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) odhaduje, že USA před začátkem války s Íránem disponovaly přibližně 2200 střelami pro dvě nejmodernější varianty systému Patriot a 452 raketami pro THAAD.
Americká armáda podle agentury Reuters rovněž vyčerpala velkou většinu zásob taktických balistických střel ATACMS s doletem až 300 kilometrů a raket PrSM s doletem až 500 kilometrů.
čtk, tb