Budoucí kolumbijský prezident pro svou vládu uspořádal náboženské setkání a sledování AI animací biblických výjevů
Příští kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella, který se úřadu ujme v pátek, uspořádal pro členy své budoucí vlády v neděli náboženské setkání, při němž se společně modlili a sledovali animované úryvky z bible vytvořené umělou inteligencí. Tato událost spolu s nedávnými de la Espriellovými výroky vyvolává podle deníku El País u některých obavy o laický charakter kolumbijského státu.
"Abychom vybudovali velký národ, musíme postavit Boha do středu každého rozhodnutí," prohlásil podle španělského deníku de la Espriella na konci náboženského shromáždění v severokolumbijském městě Puerto Colombia. Během akce také rozdal všem modrou bibli, na níž je mapa Kolumbie s obrázkem Kristova srdce.
Akce se kromě prezidenta a jeho druhé manželky Any Lucíe Pinedaové účastnili budoucí ministři jeho vlády. Někteří její členové vyvolávají podle deníku El País obavy stran laického charakteru státu. Například ministryní školství má být evangelička Viviane Moralesová, jejímž posláním má být podle de la Esprielly "morální rekonstrukce národa". Moralesová je zastánkyní tradiční rodiny a před lety vystupovala jako zarytá odpůrkyně zavedení programu sexuální výchovy do škol.
Budoucí ministryně kultury Paola Holguínová zase byla jako senátorka součástí bloku zákonodárců, kteří se stavěli proti potratům. "Není možné spravedlivě řídit svět bez Boha a Bible," napsala také před několika dny Holguínová na sociální síti X.
Kolumbie zakotvila laický charakter státu do své ústavy v roce 1991, takže země nemá oficiální náboženství a vláda musí zachovávat náboženskou neutralitu. To ovšem neznamená, že prezidenti nemohou praktikovat víru. Řada předchozích prezidentů Kolumbie, včetně současného Gustava Petra, který se stal v roce 2022 první levicovou hlavou své země, se označovala za katolíky.
Ovšem vystupování de la Esprielly provází náboženská symbolika a křesťanská víra v neobvyklé míře, napsal El País. A budoucí prezident také ve volební kampani často hovořil o duchovní či kulturní válce. Zastává rovněž ultrakonzervativní názory stran rodiny a vystupuje proti právu žen na potrat.
Zatímco nedělní náboženské shromáždění budoucí vlády někteří kritizovali, pravicový starosta Medellínu Federico Gutiérrez ho hájil. "Chtějí nám namluvit, že už i víra v Boha je hřích," napsal Gutiérrez v neděli na síti X. "Soukromé náboženské projevy úředníků neporušují sekulární povahu státu," uvedla mluvčí nové vlády Carolina Gómezová.
čtk, tb