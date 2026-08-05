Nákladní letadlo se v Německu srazilo s letícím objektem, nouzově přistálo
Nákladní letadlo společnosti DHL se u letiště Lipsko/Halle na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Dřívější informace agentury Reuters a německých médií dnes na vládní tiskové konferenci potvrdil mluvčí ministerstva vnitra. Letadlo podle něj následně nouzově přistálo na letišti v Hannoveru. Podle německého listu Bild se letadlo srazilo s dronem, další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou našli zaměstnanci letiště na ranveji poblíž ukrajinských letadel.
Lipské policejní ředitelství dnes ráno informovalo, že letiště mezi městy Lipsko a Halle přerušilo v noci na dnešek provoz kvůli podezřelému objektu, který u něj létal, a zároveň kvůli podezřelému předmětu, který byl nalezen u ranveje. Několik letadel muselo přistát na jiných letištích. Policie označila incident za "relevantní pro bezpečnost".
Policisté dál uvedli, že neznámý létající objekt byl v blízkosti letiště zpozorován krátce před úterní půlnocí. Mezi odkloněnými letadly bylo i jedno s pasažéry. Navíc policisté našli podezřelý předmět v oblasti jižní ranveje, který prověřovali pyrotechnici.
Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že se krátce po vzletu z letiště Lipsko/Halle srazilo jedno z nákladních letadel s neznámým letícím objektem a následně nouzově přistálo v Hannoveru. Podle německého bulvárního listu Bild se letadlo a dron srazily zhruba šest kilometrů od letiště ve výšce zhruba 400 metrů, poškozeným letadlem je ukrajinský nákladní stroj typu Antonov. Bild také uvedl, že zaměstnanci letiště našli na jižní ranveji další dron, který podle pozdějšího ohledání nesl výbušninu a roznětku.
Mluvčí ministerstva vnitra na pravidelné vládní tiskové konferenci incident potvrdil. Uvedl, že dotčené letadlo se právě chystalo přistát, kvůli uzavření letiště ale muselo opět vzlétnout. V tom okamžiku se "zjevně s něčím srazilo". Další podrobnosti mluvčí neuvedl.
Provoz letiště byl obnoven zhruba po dvou hodinách po incidentu, jižní ranvej je ale stále uzavřená. Policie incident dál vyšetřuje, akutní nebezpečí podle ní ale nehrozí. Letiště mezi Lipskem a Halle slouží jako důležitý dopravní uzel pro zásilkovou společnost DHL. Šéf společnosti Tobias Meyer řekl, že se nočním incidentem zabývají. "Máme plány pro případy, jako je tento, a snažíme se zajistit, aby dopad na naše zákazníky byl co možná nejmenší," uvedl Meyer.
Letiště Lipsko/Halle bylo jedním z dopravních uzlů, na kterých předloni v červenci vzplály balíčky, které předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušniny do balíků umístili agenti ve službách Moskvy. Jen náhodou přitom podle vyšetřování vzplály balíky ještě na zemi, a nikoli za letu. Rusko jakoukoli roli v incidentech popírá.
čtk, tb