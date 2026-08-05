Soud vyhověl Trumpovi a přestal stíhat útočníky na Kapitol
Federální soud ve Washingtonu v úterý vyhověl žádosti amerického ministerstva spravedlnosti o zastavení řízení s devíti členy krajně pravicové extremistické skupiny Oath Keepers, kteří se podíleli na útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. Podle agentury Reuters to vyplývá ze soudních dokumentů. Soudce Amit Mehta ve verdiktu uvedl, že přestože s rozhodnutím ministerstva nesouhlasí, shledal, že státní žalobci mají pravomoc případy zastavit.
Verdikt podle Reuters znamená, že rozsudky nad odsouzenými členy skupiny, mezi nimiž je i její zakladatel Stewart Rhodes, jsou zrušeny. Soud v minulosti dotyčné poslal do vězení za spiknutí s cílem podnítit vzpouru, protože vedli své stoupence při nepokojích v sídle Kongresu s cílem udržet Donalda Trumpa ve funkci prezidenta poté, co prohrál ve volbách s Joem Bidenem v roce 2020.
Trump po návratu do Bílého domu loni v lednu omilostnil více než 1500 obviněných z útoku na Kapitol. Všech devět členů skupiny, o jejichž případech soudce Mehta v úterý rozhodoval, bylo v rámci této milosti propuštěno z vězení.
"Dnešní epilog bagatelizuje závažnost onoho dne, znevažuje práci státních žalobců a příslušníků bezpečnostních složek, kteří se podíleli na těchto odsouzení, a omlouvá trestné činy, které vedly k narušení staletí platného pilíře naší demokracie - pokojného předání prezidentské moci," napsal podle Reuters soudce Mehta. "Soud nemůže napsat jiný konec," dodal.
Nepokoje v Kapitolu, sídle Kongresu, vypukly 6. ledna 2021 ve chvíli, kdy tam začínala společná schůze obou komor Kongresu. Ty měly formálně potvrdit výsledky prezidentských voleb z listopadu 2020. Tisíce Trumpových stoupenců vyvolaly chaos a donutily zákonodárce utíkat a ukrývat se v obavách o život. Útoku předcházely měsíce nepodložených Trumpových tvrzení, že kvůli zfalšovaným volbám přišel o vítězství.
čtk, tb