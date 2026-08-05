Pražští radní se budou zabývat projektem okružního metra E
Pražští radní by měli na začátku září schválit přípravu zadání studie proveditelnosti možné okružní linky metra nazývané E nebo O. ČTK to dnes sdělil náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Průtahy v zadání však kritizuje opoziční Praha Sobě, podle jejíhož předsedy Adama Scheinherra se měla studie začít připravovat v roce 2023 a nyní už mohla být hotová.
Okružní linka by vedla po obvodu metropole a měla by propojit okrajovější části tak, aby nebylo nutné jezdit přes centrum. Přípravu studie inicioval v roce 2022 Scheinherr jako náměstek primátora pro dopravu, zadána však dosud nebyla. "K projektu tangenciálně-okružní kolejové trasy, známé jako Metro E, nyní Institut plánování a rozvoje dopracovává analytickou část a na začátku září by městská rada měla schválit přípravu zadání studie proveditelnosti," řekl k tomu dnes ČTK Beránek.
Scheinherr však na dnešní jízdě autobusem po trase části okružní linky, kterou Praha Sobě uspořádala, novinářům řekl, že příprava studie měla začít už po minulých volbách tak, aby bylo možné co nejdříve začít s projektováním páté linky metra, kterou označuje písmenem O. Je podle něj podstatné nedopustit, aby nové čtvrti, která má linka propojit, neměly již připravené napojení na kapacitní MHD.
Jde například o bytovou výstavbu na bývalém žižkovském nákladovém nádraží, na Smíchově, Pankráci, Žižkově nebo o rozsáhlý brownfield Bohdalec-Slatiny, kde by v horizontu dekád měla vzniknout rozsáhlá nová čtvrť. Linka by podle představ Prahy Sobě měla vzniknout nejprve v úseku ze Žižkova přes Vršovice, Michli, Budějovickou, Pankrác a Podolí na Smíchov. Mezi Podolím a Olbrachtovou by už dnes metro podle Scheinherra využilo až 140.000 lidí denně, což odpovídá nejvytíženější stávající lince C.
Z Anděla by pak mohlo metro dále vést přes Strahov a Střešovice do Podbaby na západní straně a na východě od žižkovského nádraží přes Libeň a Vysočany do Letňan, kde má vzniknout terminál propojující budoucí vysokorychlostní a běžnou železnici. V poslední fázi by pak bylo možné okruh dokončit propojením na severozápadě. Scheinherr dodal, že na jihu, kde bude vytíženost velká, by se mělo jednat o metro sovětského typu stejné jako ostatní linky, zatímco jinde může studie navrhnout jiné, méně nákladné podoby včetně povrchové.
Scheinherr se ohledně důležitosti přípravy linky úplně neshodne s Beránkem, přičemž se neshodnou ani na označení nové linky. "Metro O je marketingová nálepka, kterou používá bývaly náměstek pro dopravu," uvedl Beránek. Scheinherr k tomu řekl, že na označení příliš nesejde a oba mluví o tom samém. Označení O by nicméně mohlo být pro lidi srozumitelnější, dodal.
Piráti nicméně jako současnou prioritu vidí propojení okrajovějších částí metropole tramvajovými tratěmi. "Takový projekt je reálný až v horizontu 30 let. Praha o něm uvažuje ve svých plánech už od 80. let. Tramvajový okruh se oproti tomu dá dokončit realisticky během deseti let a do budoucna se oba systémy mohou vhodně doplňovat. Uvažujeme také o expresních okružních autobusových linkách, které městu řadu let chybí," uvedl Beránek.
Scheinher souhlasí s tím, že tramvajový okruh a okružní linka se nevylučují, ale doplňují. Tramvaje podle něj nemůžou obsloužit projektované množství cestujících bez toho, aby zahltily uzlové body, jako je Eden nebo Anděl. Měly by tak sloužit primárně pro kratší cesty a pro delší přesuny po městě má sloužit metro, které nezahlcuje povrchovou dopravu. Předseda Prahy Sobě nicméně uvedl, že s přípravou okružní linky je potřeba začít pokud možno ihned. Pokud by se začalo po říjnových volbách, jak v případě volebního úspěchu plánuje, dalo by se podle něj s výstavbou akorát navázat na dokončení linky D kolem roku 2038.
čtk, tb