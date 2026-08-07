Kraje letos nedostanou od státu žádné peníze na opravu svých silnic
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) nedostanou letos kraje na své silnice druhých a třetích tříd ani korunu, je to poprvé od roku 2015, řekl dnes ČTK liberecký hejtman a předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Informaci o tom podle něj dostala asociace ve čtvrtek od ministerstva dopravy, které uvedlo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím SFDI poskytnout. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.
Po krajských silnicích jezdí podle Půty lidé každý den. "Hlavně na venkově. Mnozí z nich na dálnici nebo silnici první třídy vyjedou jen párkrát do roka. Benzín nebo naftu ale tankují úplně stejně. A právě výnos ze spotřební daně z minerálních olejů je příjmem SFDI. Proto mi připadá logické i spravedlivé, aby alespoň část těchto peněz směřovala zpátky do krajských rozpočtů na opravy silnic, které lidé skutečně denně používají," doplnil liberecký hejtman.
Přednost dostanou investice do dálnic, silnic první třídy a železnice. "Respektuji priority současné vlády, ale nesouhlasím s tím. Na první pohled to může působit logicky, ale pravidelná podpora oprav krajských silnic začala již v roce 2015. U těch jednání jsem byl, za uplynulých 11 let tak kraje získaly přibližně 43 miliard korun. Díky tomu se podařilo opravit zhruba 4300 kilometrů krajských silnic," dodal Půta.
Kraje letos na své silnice žádaly minimálně dvě miliardy korun, přičemž optimální by byly čtyři miliardy korun, ve vyjednávání s vládou ale neuspěly. "Za mnohem horší ale považuji to, že ministerstvo dopravy už dnes poměrně jasně naznačuje, že podobnou nulu mohou české a moravské kraje dostat i v roce 2027 a v dalších letech," uvedl Půta.
"(Premiér a předseda ANO) Andrej Babiš nám bere peníze a jeho hejtmani z ANO to akceptují. Dříve se mohli přetrhnout kvůli pár milionům, dnes se krajům berou miliardy a oni bázlivě přikyvují,“ citují dnes Seznam Zprávy středočeskou hejtmanku Petru Peckovou z hnutí STAN a připomínají, že osm ze 14 hejtmanů je z vládního hnutí ANO. Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) loni v listopadu ČTK řekl, že pokud stát nechá odpovědnost za silnice krajům, ale přestane je financovat, povede to k rychlé degradaci dopravní infrastruktury. Tehdy komentoval návrh rozpočtu SFDI. "V situaci, kdy jsme se už letos museli vyrovnat s tím, že na opravy silnic II. a III. třídy dorazila pouze polovina prostředků oproti předchozím letům, vláda nyní předkládá návrh, který nepočítá s jedinou korunou. To není rozpočtové opatření, to je rezignace na péči o většinu silnic v této zemi," řekl tehdy Holiš. Jeho aktuální vyjádření ČTK zjišťuje.
Financování silnic měla narovnat změna rozpočtového určení daní, kterou některé kraje opakovaně navrhovaly, ale dosud neuspěly. Bez ohledu na to, kdo je u moci, jsou podle Půty krajské legislativní návrhy v Parlamentu dlouhodobě tak trochu "otloukánek" a většinou se na řadu nedostanou.
čtk, tb