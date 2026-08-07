Turecko, Pákistán a Saúdská Arábie podepsaly dohodu o vzájemné obraně
Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán dnes v saúdském hlavním městě Rijádu podepsaly obrannou dohodu, píše agentura Reuters s odvoláním na pákistánské ministerstvo zahraničí. Dohoda by měla podle ministerstva prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu.
Dohoda byla podepsána během návštěvy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa v Saúdské Arábii za přítomnosti saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.
"Cílem této dohody je posílit kolektivní odstrašování proti jakémukoli projevu agrese. Stanoví, že jakýkoli ozbrojený útok proti kterémukoli z těchto tří států bude považován za útok proti všem. Dále počítá s posílením všech aspektů obranné spolupráce mezi těmito třemi státy," uvedlo pákistánské ministerstvo v prohlášení.
Podle tureckých úřadů tím dohoda nenahrazuje jiné mezinárodní smlouvy. Úmluva není namířena proti žádnému konkrétnímu aktérovi a je otevřená i dalším zemím v regionu.
Dohoda spojuje ropnou velmoc Saúdskou Arábii s jadernou velmocí Pákistánem a s Tureckem, které disponuje druhou největší armádou v rámci NATO, uvádí agentura AP.
V září podepsaly Pákistán a Saúdská Arábie smlouvu o vzájemné obraně, která definuje jakýkoli útok na jeden z těchto států jako útok na oba.
Tato dohoda přichází také v době rostoucího napětí mezi Tureckem a Izraelem ohledně Gazy a dalších regionálních konfliktů, včetně války v Íránu a Libanonu.
čtk, tb