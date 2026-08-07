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včera 17:05

Turecko, Pákistán a Saúdská Arábie podepsaly dohodu o vzájemné obraně

Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán dnes v saúdském hlavním městě Rijádu podepsaly obrannou dohodu, píše agentura Reuters s odvoláním na pákistánské ministerstvo zahraničí. Dohoda by měla podle ministerstva prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu.

Dohoda byla podepsána během návštěvy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa v Saúdské Arábii za přítomnosti saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.

"Cílem této dohody je posílit kolektivní odstrašování proti jakémukoli projevu agrese. Stanoví, že jakýkoli ozbrojený útok proti kterémukoli z těchto tří států bude považován za útok proti všem. Dále počítá s posílením všech aspektů obranné spolupráce mezi těmito třemi státy," uvedlo pákistánské ministerstvo v prohlášení.

Podle tureckých úřadů tím dohoda nenahrazuje jiné mezinárodní smlouvy. Úmluva není namířena proti žádnému konkrétnímu aktérovi a je otevřená i dalším zemím v regionu.

Dohoda spojuje ropnou velmoc Saúdskou Arábii s jadernou velmocí Pákistánem a s Tureckem, které disponuje druhou největší armádou v rámci NATO, uvádí agentura AP.

V září podepsaly Pákistán a Saúdská Arábie smlouvu o vzájemné obraně, která definuje jakýkoli útok na jeden z těchto států jako útok na oba.

Tato dohoda přichází také v době rostoucího napětí mezi Tureckem a Izraelem ohledně Gazy a dalších regionálních konfliktů, včetně války v Íránu a Libanonu.

čtk, tb

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