Netanjahu v průběžných výsledcích voleb stále vede, ale většinu nemá
Po sečtení více než 85 procent hlasů v izraelských volbách vede blok premiéra Benjamina Netanjahua, většinu v parlamentu ale podle všeho mít nebude. Podle serveru The Times of Israel (ToI) může získat 53 křesel, zatímco hlavní opoziční uskupení 48 mandátů. Zbylých 19 křesel by po sečtení 85,6 procenta hlasů získaly strany vedené převážně izraelskými Araby, což by byl dosavadní rekord. Pro většinu je ve 120členném Knesetu potřeba 61 křesel.
Podle průběžných výsledků vede vládní Likud s 26 mandáty, druhá je s 21 křesly centristická opoziční strana Jašar, v jejímž čele je bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot. Třetí nejsilnější stranou je se 12 mandáty Jednotná kandidátka, která sdružuje několik arabských formací.
Představitelé Jednotné kandidátky už dali najevo, že strana je ochotna připravit půdu pro sesazení Netanjahuovy vlády. Buď podle nich bude pokračovat rasismus a vylučování, nebo přijde skutečné židovsko-arabské partnerství. Zhruba 21 procent obyvatel 10,2milionového Izraele tvoří izraelští Arabové.
Sestavit novou vládu nebude podle izraelských médií jednoduché, současná koalice nebude mít většinu a část opozičních politiků zase dala dopředu najevo, že nechce vládnout se stranami vedenými izraelskými Araby. Podle ToI je ale možné, že budou spolupracovat přinejmenším na nahrazení současného předsedy parlamentu, kterým je Amir Ohana z Likudu.
Izraelský prezident Jicchak Herzog vyzval politiky, aby se ze všech sil snažili vyhnout dalším volbám. Očekává, že k povolebním vyjednáváním přistoupí s otevřenou myslí. Na nejistotu týkající se příští vlády už podle ToI poklesem reagovala telavivská burza a izraelská měna šekel oslabila.
Současná vládní koalice, kterou tvoří Likud a krajně pravicové strany, je u moci od roku 2022. Před čtyřmi roky získal Likud 32 mandátů a vládní koalice měla zpočátku 64 mandátů. Uskupení Jašar v té době ještě neexistovalo. Strany, které volí převážně arabská menšina, získaly v minulých volbách deset mandátů.