Státní vyznamenání od Pavla obdrží 51 osobností, o tři více než loni
Státní vyznamenání ve středu od prezidenta Petra Pavla obdrží 51 osobností, o tři více než loni, kdy bylo vyznamenaných 48. ČTK to dnes potvrdila prezidentská kancelář. Vyznamenání Pavel předá na Den vzniku samostatného československého státu ve Vladislavském sále Pražského hradu. Jména oceněných Hrad předem nezveřejňuje.
V roce 2024 Pavel udělil 56 vyznamenání, při svém prvním předávání státních vyznamenání v roce 2023 ocenil 62 lidí. Prezident České televizi řekl, že každý rok se sejde kolem 900 návrhů na vyznamenání, a vybírat z nich je tak složité. "Když si je pročítám, tak kdyby to bylo jenom na mně, tak bych nejradši dal vyznamenání většině z nich, což se ale zrealizovat nedá," podotkl.
Na slavnostní večer k udílení státních vyznamenání obdrželo letos stejně jako loni pozvánku zhruba 2000 lidí, přímo do Vladislavského sálu se jich vejde asi 640, řekl České televizi vedoucí prezidentské kanceláře Milan Vašina.
Předchozí prezident Miloš Zeman za své desetileté funkční období vyznamenal 394 osobností. Při posledním předávání vyznamenání ve funkci vybočil oceněním 78 mužů a žen ze svého obvyklého počtu zhruba 40 vyznamenaných. Václav Klaus během desetiletého působení na Pražském hradě každoročně 28. října uděloval mezi 20 a 24 vyznamenáními. Jen v den 90. výročí založení Československa v roce 2008 ocenil 28 osobností.
Václav Havel mezi lety 1995 a 2002 udělil víc než 400 vyznamenání. V roce 1998 vyznamenal téměř 90 osobností, za což ho kritizoval tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a ODS a nástupce ve funkci prezidenta Klaus.