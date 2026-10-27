Ať Klempíř odstoupí. Odbory činohry Národního divadla vyhlásily stávkovou pohotovost
Odbory Činohry Národního divadla (ND) v úterý večer vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s kroky vlády a ministerstva kultury, které podle nich ohrožují svobodu slova a tisku i kulturu. Požadují mimo jiné odstoupení ministra kultury ČR Oty Klempíře (za Motoristy) a stažení projednávaného převodu financování veřejnoprávních médií pod stát. Vyplývá to z textu jejich prohlášení.
Stávkovou pohotovost oznámila činohra po večerním představení Hamleta na jevišti v historické budově Národního divadla, řekl mluvčí Tomáš Staněk. Prezident Herecké asociace Ondřej Kepka v reakci na to sdělil, že asociace plně podporuje požadavky členů činohry a vyhlášení stávkové pohotovosti.
"My, členové Činohry Národního divadla, se připojujeme k výzvě pobouřených studentek a studentů a vstupujeme do stávkové pohotovosti," stojí v prohlášení. "Stejně jako oni jsme znepokojeni aktuálním politickým vývojem, který vyvrcholil sobotním schvalováním návrhu zákona o médiích veřejné služby do druhého čtení ve 4:36 ráno," píší členové činohry. Novelu Sněmovna nečekaně zařadila na program v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení.
Kvůli novele vyhlásili pracovníci České televize a Českého rozhlasu na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Ve stávkové pohotovosti je několik vysokých škol. Studenti v úterý protestovali na řadě míst po celé ČR. V neděli zaplnily tisíce lidí Staroměstské náměstí v Praze. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. ůVládní tábor s kritikou nesouhlasí. Podle Babiše získají ČT a ČRo novým financováním větší jistotu, stabilitu a nezávislost. Klempíř financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu označil za běžné evropské řešení.
Podle členů činohry ND ohrožují politici nejen svobodu slova a tisku, ale i uměleckého projevu, právo na svobodný přístup ke kultuře a účast na kulturním životě. Kromě neprodleného stažení návrhu na změnu financování ČT a ČRo požadují činoherní odbory i okamžité zastavení destruktivních zásahů do grantové a dotační politiky ministerstva kultury, zastavení snah radikálně proměnit Státní fond audiovize, jehož rozpočet chce ministerstvo omezit, zastavení nepovedeného výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie Praha a stažení nového návrhu Státní kulturní politiky, píše se v prohlášení.
Ministerstvo kultury v čele s Klempířem dlouhodobě čelí kritice kulturní obce i veřejnosti. Asociace nezávislých divadel již dřív kritizovala kroky ministerstva, například novou Státní kulturní politiku nebo nové dotační podmínky, které omezují politická vystoupení na podpořených kulturních akcích. Na změny podmínek dotačních řízení nedávno poukázalo i několik profesních organizací v kultuře. Vyvolávají podle nich obavy o svobodu tvorby. Pochybnosti provázejí mimo jiné i výběrové řízení na ředitele NG, které bylo jednou zrušeno. Již dříve byl Klempíř opakovaně kritizován na demonstracích. Sám ministr pochybení opakovaně odmítl.