Stovky studentů v Praze podpořily nezávislost veřejnoprávních médií
Na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií se v úterý odpoledne před Fakultou stavební Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze sešly stovky studentů pražských technických univerzit. Podle policie se akce zúčastnilo přibližně 1200 studujících, uvedli organizátoři v tiskové zprávě.
Studenti ČVUT a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze chtěli v rámci iniciativy Studenti za média upozornit na význam nezávislých médií v demokratické společnosti a vyjádřit znepokojení nad vládním návrhem na změnu financování veřejnoprávních médií z poplatkového systému na příspěvek ze státního rozpočtu.
Proti změně financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) protestovali také studenti v Ostravě, Liberci nebo v Brně.
Studenti se před fakultou sešli symbolicky ve 14:36, zaplnili celé prostranství před fakultou a postávali také v prostoru přes Kampusem Dejvice a Národní technickou knihovnou. V rukou drželi transparenty s nápisy "Ve 4:36 se mají dokončovat modely, ne vládní rozhodnutí", "Studenti za média" nebo "ČVUT bojuje za svobodnou Českou televizi a Český rozhlas".
Velká část studentů měla na hlavě čepice z papírových novin, podobné té, kterou nosí postava Večerníčka. Shromáždění bylo poklidné a trvalo přibližně 30 minut. Zakončila ho státní hymna.
Návrh novely, který přesouvá financování ČT a ČRo pod státní rozpočet, Sněmovna nečekaně na program zařadila v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 04:36.
ČT by podle novely měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Chce proti němu bojovat v dalším legislativním procesu.
Podle studentů se pokles rozpočtu projeví na rozsahu a kvalitě vysílání veřejnoprávních médií a kvůli změně financování vznikne prostor pro tlak politiků na obsah. Znepokojení nad návrhem vyjádřil i rektor ČVUT Michal Pěchouček. "Způsob, jakým se návrh projednává, budí oprávněné obavy," řekl studentům. Kritizoval zejména projednávání bez náležité odborné diskuse a ve spěchu, což označil za snahu dostat veřejnoprávní média pod politickou kontrolu. Rektor také vyzval ke klidné diskusi.
Předsedu České konference rektorů a rektora VŠCHT Milana Pospíšila těší schopnost studentů rychle, klidně a přitom důrazně vstupovat do veřejné debaty a ovlivňovat svou budoucnost. "Mají můj respekt i podporu," vzkázal studentům.
Organizátoři studentských akcí zdůraznili své odhodlání v pokojných shromážděních pokračovat a vyzvali studující k zapojení do dalších aktivit.
V neděli zaplnily tisíce lidí Staroměstské náměstí v Praze na demonstraci proti zrušení poplatků. Předseda pořádajícího spolku Milion chvilek Mikuláš Minář vyzval Babiše a další politiky vládní koalice, aby návrh zákona stáhli a přestali demontovat demokratické pilíře společnosti. Babiš v pondělí řekl, že koalice návrh nestáhne, o jeho podobě se ale ještě bude jednat.