Zdražení mýtného silnicím neuleví a zaplatí ho koncoví zákazníci, reagují dopravci
Zástupci českých dopravních firem míní, že zdražení mýtného zaplatí především koncoví zákazníci, klienti dopravců zdražení zahrnou do cen zboží. Ministerstvo dopravy chce od půlky příštího roku zvýšit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Autobusů se to nedotkne. V nejrozšířenější kategorii kamionů nad 12 tun má vzrůst sazba na kilometr o 18,5 procenta na dálnicích a o 26,6 procenta na silnicích I. třídy.
I kdyby se mýtné sazby pro těžká nákladní vozidla přiblížily úrovni okolních států, podle firem bude pro dopravce stále nejvýhodnější cesta přes Česko. Dopravce Moss logistics z Hustopečí na Břeclavsku tak přijímá záměr ministerstva dopravy s pochopením. "Pokud chceme mít kvalitní a moderní silnice, stát na to musí někde vzít peníze a investice do infrastruktury potřebujeme všichni. Je pravda, že mýtné v Česku je aktuálně nižší než v okolních státech," řekl generální ředitel Petr Šťastný.
I v případě hustopečské firmy ale bude podle něj nutné zdražení mýta přenést do cen pro zákazníky, v tomto případě jde nejčastěji o výrobní společnosti. "Předpokládáme, že naši zákazníci toto zdražení zahrnou do cen svého zboží. Ve výsledku tak tento rozdíl zaplatí koncoví zákazníci v obchodech," předpokládá Šťastný. Oceňuje, že dopravci o změně vědí s dostatečným předstihem.
Zároveň se Šťastný domnívá, že změna nebude mít výraznější dopad na intenzitu dopravy. "Tranzitním dopravcům ze zemí na východ od nás se nevyplatí Česko objíždět. Z hlediska času, najetých kilometrů i spotřeby paliva bude trasa přes Česko stále tou nejvýhodnější variantou," řekl Šťastný.
Ani podle jednatele tachovského CM Transport Milana Čmika nebude mít zvýšení mýtného pro intenzitu dopravy význam. Dálnicím a silnicím dražší mýto od kamionů přijíždějících z ciziny moc neuleví, míní.
CM Transportu, jednomu z největších dopravců v Plzeňském kraji s 220 kamiony, způsobí připravované zdražení mýta problémy v tom, že bude muset jednat se zákazníky o zvýšení cen za přepravu. "My na to žádný prostor nemáme. V mýtě fungujeme jen jako výběrčí daní pro stát, přes nás to jenom proteče, a zaplatí to lidé v obchodech," sdělil jednatel Čmiko.
Klienti se podle něj brání. Firma jezdí pro větší firmy, s nimiž se sice vyjednává hůře, ale vědí, že přepravu potřebují, a nakonec souhlasí. "Je to trochu delší, bolestivé, my na tom proděláme pár měsíců, než se to domluví. Ale nakonec to musí zaplatit, protože my bychom to museli přestat dělat," uvedl Čmiko. Podle něj má dopravce tak malou marži, že z ní nemůže rozdávat, navíc se stále snižuje. "Náš zisk se pohybuje zhruba od dvou procent do pěti, když se zadaří," dodal.