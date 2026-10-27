Praha sobě souhlasí se dvěma radními místo tří, ale koalici zatím nepotvrdila
Praha sobě souhlasí se dvěma místy v pražské radě místo původně požadovaných tří a s odpovědností za dopravu a majetek. Vstup do vznikající koalice se STAN a Spolu (ODS, TOP 09) ale zatím nepotvrdila. Po úterním jednání se zástupci obou uskupení to novinářům řekl lídr Prahy sobě Adam Scheinherr. O nabídce chce ještě jednat se zastupitelským klubem a vyjednávacím týmem. Další schůzka všech tří uskupení se uskuteční v pondělí.
"My jsme se dnes poprvé dozvěděli o druhé nabízené pozici, že by to byla gesce majetek, takže to musím převést do našeho zastupitelského klubu a do vyjednávacího týmu," uvedl Scheinherr. Nabídka radního odpovědného za majetek podle Scheinherra dává smysl ve spojení s dopravou, protože obě oblasti mají společná témata. "Dokážeme z toho efektivně získat mnohem více, když se řeší tyto dvě oblasti dohromady. Mně připadá, že to dává smysl," řekl. Dopravu by měl převzít on sám, dodal.
Praha sobě původně při vyjednávání počítala se třemi místy v radě, je ale ochotna přistoupit na dvě za určitých podmínek a záruk. Jednou z nich je podle něj zachování pravomocí radního pro dopravu. "Týká se to toho, aby nedocházelo k situaci jako poslední čtyři roky, že vlastně radní pro finance de facto řídil městské firmy a zároveň rozhodoval do detailu do projektů, což má dělat gesční radní," uvedl lídr Prahy sobě.
Zástupci uskupení se podle Scheinherra na dnešní schůzce nejvíce věnovali jednotlivým dopravním projektům a představám o fungování majetkové gesce. Diskusi označil za hlubokou, pokračovat v ní budou příští týden v pondělí.
Na otázku, zda už je koalice dohodnutá, Scheinherr odpověděl, že si to zástupci uskupení takto neřekli. Jednání podle něj probíhají konstruktivně a seriózně. Konkrétní rozdělení jednotlivých oblastí mezi budoucí radní zatím podle něj neprojednávali. "Ještě jsme nedořešili nějaké oblasti, takže to zhodnocení provedeme, až budeme vědět od Starostů konkrétní podmínky," uvedl.
Lídři STAN Petr Hlaváček a Spolu Tomáš Portlík (ODS) minulý týden uvedli, že pokud v Praze do listopadového zastupitelstva nevznikne koalice STAN, Spolu a Prahy sobě, vytvoří koalici pouze STAN a Spolu a poté budou pokračovat v jednáních. V radě by pak uskupení nechala volná místa pro třetího partnera. Koalice STAN a Spolu by měla těsnou většinu 34 hlasů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD ani Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.