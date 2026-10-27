Lídři Finska a Norska jednali s Putinem a Zelenským o možnostech ukončení války
Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Störe jednali po telefonu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možnostech ukončení války Ruska proti Ukrajině. Uvedla to v prohlášení Stubbova kancelář. Hovor potvrdil i mluvčí Kremlu. Dvojice severských lídrů následně o obsahu telefonátu informovala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Cílem hovoru, který se uskutečnil z iniciativy Stubba a Störeho, bylo Putinovi předat napřímo zprávy týkající se nadcházejících jednání, která mají pomoci ukončit válku. Stubb i Störe vystupovali jako představitelé svých zemí, nikoliv jménem Evropy jako celku, dodala kancelář.
"Diskuse byla otevřená a věcná," uvedla kancelář. "Výsledek této války bude mít přímý dopad na naši bezpečnost i na širší bezpečnost Evropy. Ukončení války vyžaduje přímá jednání," uvedl Stubb.
Telefonát navazoval na schůzku v Oslu z minulého týdne, které se kromě Stubba a Störeho zúčastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký vyjednavač Steve Witkoff. Jednání mělo připravit půdu pro další diplomatické kontakty s Moskvou. Witkoff následně navštívil Putina v Petrohradu. Putinův zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov v této souvislosti uvedl, že jednání o ukončení války je nutné vést také s Evropou, která Ukrajinu podporuje.
V listopadu se má na úrovni pracovních týmů v metropoli Spojených arabských emirátů Abú Zabí uskutečnit trilaterální jednání zástupců Ruska, Spojených států a Ukrajiny.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ruské státní agentury TASS potvrdil, že Stubb a Störe dnes hovořili s Putinem o možnostech ukončení války. Hlava ruského státu podle něj v telefonátu uvedla, že spravedlivý a dlouhodobý mír na Ukrajině je možný pouze s přihlédnutím k ruským zájmům. Trojice lídrů se dohodla, že bude pokračovat v přímých telefonických kontaktech, dodal Peskov.
Stubb dnes také uvedl, že o obsahu telefonátu s Putinem informoval společně se Störem ukrajinského prezidenta Zelenského. "Finsko a Norsko budou nadále podporovat Ukrajinu a usilovat o nalezení spravedlivého a trvalého míru," napsal na X.
Dnešní telefonát byl prvním přímým kontaktem Putina s předními evropskými činiteli, kteří stojí na straně Kyjeva, od loňského července, kdy s ruským prezidentem hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron, připomněla agentura Bloomberg.
Ukrajina se brání ruské invazi pátý rok. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky na ukrajinská města. Děje se tak v době, kdy americký prezident Donald Trump navzdory dosavadním protiruským sankcím oznámil nákupy ruské nafty a vyvíjí tlak na ukrajinského prezidenta, aby urychleně uzavřel mír s Moskvou. Ta odmítá slevit ze svých podmínek.
Britský zpravodajský web The Telegraph minulý týden uvedl, že Stubb a Störe figurují na seznamu pěti evropských lídrů, o nichž se uvažuje jako o hlavních evropských vyjednavačích s Putinem o ukončení války Ruska proti Ukrajině. Mezi těmito lídry je podle serveru také český prezident Petr Pavel.