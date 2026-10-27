Kyjev čelil dalšímu nočnímu útoku Ruska, zasažen byl Jižní most
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo dalšímu nočnímu raketovému útoku Ruska. Vedle několika domů byl poškozen také Jižní most přes Dněpr včetně infrastruktury metra, uvedl dnes starosta Vitalij Kličko. Informoval i o pondělním večerním útoku, při němž zemřel člověk a deset lidí utrpělo zranění, většina z nich v areálu vysokoškolských kolejí. Později Kličko bilanci zraněných po nočních úderech zvýšil na 14. Ruské úřady zase hlásí ukrajinské údery v Brjansku a okupované části ukrajinské Záporožské oblasti.
V Kyjevě se podle médií nad ránem ozývaly silné výbuchy. Kličko na telegramu napsal, že v Podilském obvodě byla zasažena administrativní budova, další dva nebytové domy poničil útok na jiných místech města. Již poněkolikáté za poslední týdny byl zasažen dopravně významný Jižní most, kde musel být omezen provoz.
Rusko, které pátým rokem vede válku proti Ukrajině, v posledních měsících zesílilo útoky na Kyjev. Využívá toho, že ukrajinské armádě chybí střely do systémů protivzdušné obrany. Na město také útočí ruské proudové drony.
Ruské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že Jižní most v Kyjevě využívají ukrajinské síly k přepravě vojenského materiálu. Vedle zásahu kyjevské infrastruktury informovalo ministerstvo i o útocích na logistické centrum v Charkovské oblasti a na nákladní lodě, které podle Moskvy rovněž slouží k přepravě zásob pro ukrajinské ozbrojené síly.
Naproti tomu Ukrajina je podle šéfa místní Ruskem dosazené správy Jevgenije Balického odpovědná za útok na autobus v okupované části Záporožské oblasti, kde přišel o život jeden člověk a tři desítky lidí utrpěly zranění. Dronový útok v západoruském Brjansku zabil člověka a šest lidí zranil, uvedl gubernátor Jegor Kovalčuk.
Ukrajinské letectvo v ranním hlášení sdělilo, že ruské síly během noci zaútočily na Ukrajinu balistickými raketami Iskander, střelami S-400 a 280 drony a že hlavním cílem úderů byl Kyjev. Obráncům se podařilo zneškodnit dvě rakety a 255 dronů. Zásahy ruskými bojovými prostředky zaznamenalo letectvo na 25 místech, na dalších 16 místech pak po sestřelu dopadly trosky.
Drony během noci vyslala také Ukrajina, která takto v sebeobraně podniká údery na cíle v hloubi Ruska. Ruské ministerstvo obrany ohlásilo zničení 222 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Novgorodskou, Belgorodskou, Brjanskou či Rostovskou oblastí, Krasnodarským krajem, Krymem a Černým mořem. O případných škodách se ruské ministerstvo nezmiňuje.