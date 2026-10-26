Norsko obnoví poskytování grantů Maďarsku ze svých fondů
Norsko po více než deseti letech obnoví poskytování grantů Maďarsku ze svých fondů na podporu demokratických reforem, které zavádí vláda premiéra Pétera Magyara. Dohoda předpokládá poskytnutí 254,1 milionu eur (téměř 6,2 miliardy Kč) v příštích letech. V Budapešti ji podepsali norský ministr zahraničí Espen Barth Eide a maďarský ministr financí András Kármán. Program byl pozastaven kvůli neshodám s předchozí vládou premiéra Viktora Orbána.
Skandinávská země pozastavila finanční pomoc Budapešti z takzvaných Norských fondů v roce 2014 - v době, kdy v čele maďarské vlády stál nacionalista Orbán - s odůvodněním, že byly porušeny dohody upravující nakládání s těmito prostředky.
Nová dohoda se vztahuje na období do roku 2028, přičemž platby mohou probíhat až do dubna 2031. Řadí Maďarsko na čtvrté místo mezi 15 příjemci, hned za Polsko, Rumunsko a Bulharsko.
"Tato dohoda otevírá novou kapitolu ve vztazích mezi našimi dvěma zeměmi," prohlásil Eide. "Finanční prostředky budou sloužit maďarskému lidu a podpoří reformy Magyarovy vlády, jejichž cílem je obnova demokracie," dodal šéf norské diplomacie.
V předchozím období 2014 až 2021 nebyly žádné platby realizovány, protože se s tehdejší vládou vedenou Orbánem nepodařilo dosáhnout shody na nezávislém správci fondů, uvedl Eide podle agentury Reuters před dnešním podpisem dohody.
Norsko poskytuje 97 procent finančních prostředků při vyplácení grantů. Zbytek poskytují další země Evropského hospodářského prostoru Island a Lichtenštejnsko. Cílem je podpořit spolupráci mezi norskými a maďarskými organizacemi v oblastech, jako jsou demokracie, právní stát, svoboda tisku, boj proti korupci či zelená transformace.
Krok Norska a jeho partnerů přichází v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise uvolnit 16,4 miliardy eur z dříve zmrazených fondů EU určených na obnovu a soudržnost. Umožněno to bylo díky reformám, které realizuje nová vláda v Budapešti.