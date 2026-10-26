„Budoucnost v Evropské unii.“ Šéfka Evropské komise gratulovala Studentské kandidátce k vítězství v parlamentních volbách v Srbsku
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen gratulovala Studentské kandidátce k vítězství v předčasných parlamentních volbách v Srbsku. EU je podle ní připravena podpořit reformy a přiblížení Srbska k členství v bloku.
„Jsme připraveni podporovat reformy v oblasti právního státu, svobody médií, boje proti korupci a silných demokratických institucí a spolupracovat na tom, aby se Srbsko posunulo směrem k budoucnosti v Evropské unii,“ napsala v noci na dnešek von der Leyen na X.
Kandidátka studentského hnutí, které v posledních bezmála dvou letech stálo v čele demonstrací proti vládě dlouholetého vůdce země Aleksandara Vučiče, si podle projekcí se ziskem více než 52 procent hlasů zajistí parlamentní většinu. Vučić, který je u moci od roku 2012, již v neděli uznal porážku.
Srbsko pod Vučičovým vedením označovalo vstup do EU za svůj strategický cíl, především kvůli nedostatku reforem však jeho integrace s blokem v praxi nepostupovala. Vučić, kterého kritici viní z autoritářství, současně udržoval vřelé vztahy s Ruskem a Čínou.
Představitelé studentského hnutí se palčivým zahraničněpolitickým otázkám snažili v kampani spíše vyhýbat a za prvořadý cíl označovali ukončení Vučičovy vlády. Deník The New York Times uvedl, že mezi nimi a Vučičem neexistují žádné zásadní rozdíly v mnoha sporných otázkách, jako je nezávislost Kosova či vztahy s Ruskem a EU. čtk, maf, ft