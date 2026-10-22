Babiš s Havlíčkem míří na sever Afriky. V Alžírsku budou dva dny
Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) budou příští týden jednat o posílení spolupráce mezi Českem a Alžírskem. Při dvoudenní návštěvě severoafrické země se zaměří zejména na podporu obchodu a investic a na spolupráci v energetice a v obranném průmyslu. Dnes o tom v tiskové zprávě informoval úřad vlády.
Babiš s Havlíčkem odletí společně s podnikatelskou delegací do Alžírska v pondělí ráno, nezúčastní se tak pravidelného jednání vlády. Premiér se v první den návštěvy setká s alžírským prezidentem Abdalem Madžídem Tabbúnim a se svým protějškem Sífím Ghrajbem. Společně s Havlíčkem také zahájí česko-alžírské podnikatelské fórum. V úterý navštíví alžírského výrobce tramvají Setram.
Zatím posledním zástupcem české vlády, který Alžírsko navštívil, byl v roce 2022 tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Při své cestě jednal o možných dodávkách plynu z Alžírska do Česka.
Česko má s Alžírskem dlouhodobě pozitivní obchodní bilanci, v roce 2024 činil obchodní přebytek 2,4 miliardy korun. Hlavními vývozními artikly jsou automobily a stroje. Do Česka se naopak dováží chemické suroviny. V Alžírsku zatím podle serveru BusinessInfo nebyly uskutečněny žádné české investice. čtk, ft