Koalice odhlasovala víkendové jednání. Začalo rušení koncesionářských poplatků
Sněmovna bude moci jednat o zákonech nejen dnes znovu až do noci, ale také nadcházející sobotu. Prosadila to vládní koalice ANO, SPD a Motoristů na návrh předsedy poslanců SPD Radima Fialy. Koalice chce přednostně projednat návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků, i když v původním programu dnešního jednání nebyl. Přístup rozhořčil opoziční zástupce, kteří pohrozili rozsáhlými obstrukcemi.
„Počítejte s tím, že dneska se neudělá vůbec nic,“ řekl koalici v reakci předseda poslanců ODS Marek Benda. Pozastavil se nad tím, že Fiala jménem koalice vetoval i zařazení nového bodu programu, který prosazoval ministr a předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob si vyžádal přestávku na jednání své frakce. čtk, ft