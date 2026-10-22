Ševčíkův šovinismus má podle Starostů řešit mandátový a imunitní výbor
Starostové a nezávislí (STAN) se obrátí na sněmovní mandátový a imunitní výbor kvůli chování poslance Miroslava Ševčíka (za SPD) a předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD). Předseda STAN Vít Rakušan to napsal na síti X. Ševčík podle Rakušana v závěru středeční schůze Sněmovny hrubě pokřikoval na šéfku poslanců STAN Michaelu Šebelovou. Když pak s kolegy žádal i prostřednictvím Okamury o omluvu, dočkali se řevu a urážek, dodal. Okamura ČTK řekl, že situace se odehrála jinak. Uvedl, že všechny opakovaně vyzýval, aby nepoužívali nevhodné výrazy. Ševčík ČTK napsal, že vykřiknuté slovo menopauza nebylo určené Šebelové. Naopak Šebelová do něj strkala a osahávala ho, uvedl.
Ve Sněmovně vypukl ve středu před půlnocí spor o to, zda opozice správně požádala o navazující přestávky. Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá upozornila na chybu, kvůli které by se poslanci museli znovu sejít v jednu hodinu ráno. Po poradě opozice žádosti zopakovala, Šebelová přidala další pauzu a z pléna zazněla poznámka "menopauzu". V tu chvíli ale zvolání atmosféru viditelně nevyhrotilo. Následně byla schůze přerušena.
„Zjevně ,unavený' poslanec Ševčík na ni (poslankyni Šebelovou, pozn.red.) začal pokřikovat, ,ať si vezme menopauzu'. Když mu šla po skončení jednání tohle chování vytknout, zvyšoval na ni hlas. Šel jsem se jí s dalšími kolegy přirozeně zastat a požadoval jsem od poslance Ševčíka, aby se paní Šebelové omluvil," popsal událost šéf STAN.
Poděkoval za to, že se k výzvám k omluvě přidal i šéf ODS Martin Kupka. Do výměny názorů se podle Rakušana zapojil i Okamura. „Na mou žádost, aby jako férový, nestranný předseda Sněmovny přiměl poslance Ševčíka k omluvě za jeho hulvátské chování, jsem se na místo státnického přístupu dočkal řevu, prokládaného slovem 'vole', a urážek," napsal Rakušan.
Incident chce proto řešit na mandátovém a imunitním výboru. „To, jakým způsobem se představitelé stávající vládní koalice chovají ke svým názorovým oponentům, jakým způsobem se chovají k ženám, nás kulturně vrací o desítky let zpátky. Nehodlám se s tím smířit," doplnil. Podle něj by ale měla panovat shoda na tom, že podobné hulvátské chování není přípustné bez ohledu na to, zda se Ševčík a Okamura omluví.
Okamura řekl, že situace se odehrála jinak. Při diskusi s Malou zaslechl Ševčíka říkat Šebelové, ať se ho přestane dotýkat. Rakušan ho poté začal vybízet, aby zajistil omluvu. „Když jsem se dozvěděl o té situaci, řekl jsem, že vyzývám všechny, aby se chovali slušně a vzájemně nepoužívali nevhodné výrazy. Stal jsem se ale terčem křiku pana Rakušana," uvedl. Doplnil, že k uklidnění situace a nepoužívání hrubých výrazů vyzval několikrát.
Okamura se důrazně ohradil proti tomu, že by používal slovo vole, Rakušan podle něj svůj příspěvek formuloval chytře tak, aby to vyznělo, že tomu tak bylo. Při debatě v sálu a později i předsálí byl Okamura prý v defenzivě. „Oni na mě křičeli, já celou dobu říkal - pojďme už domů, zítra bude nový den a bude to klidnější," uvedl předseda Sněmovny.
Každý poslanec má podle něj právo se na výbor obrátit se svým podnětem. „Měly by se tam probrat i neustálé hrubé útoky opozičních poslanců na zástupce vládní koalice," uvedl Okamura. Opozice podle něj používá šílený slovník na plénu i na sociálních sítích. Připomněl třeba debatu před tím, než se hlasovalo o jeho nominaci na post předsedy Sněmovny, výjimkou není podle něj ani označování za fašistu.
„Slovo menopauza je používáno v souvislosti s tím, že jsou s tím spojovány změny chování. Použil jsem ho až zhruba šest vteřin po jejím odchodu od mikrofonu. Nemohlo a taky nesměřovalo k paní Šebelové, ale pravděpodobně se 'potrefená husa' ozvala," napsal ČTK Ševčík. Dokládají to podle něj videozáznamy. „Naopak z videa je zřejmé, že paní poslankyně Šebelová ke mně bezdůvodně přišla, napadla mne a začala do mne strkat a osahávat svýma rukama," dodal. Novináři by se podle něj měli raději věnovat kauze Dozimetr.
Kupka na síti X napsal, že Ševčíkova poznámka by byla trapná i na hospodském pultě. „Když jsme po něm chtěli omluvu, přišel předseda Sněmovny Okamura a místo zjednání pořádku pokračoval v podobném duchu. Třetí nejvyšší ústavní činitel se nepostavil na stranu slušnosti, ale na stranu toho, kdo se choval jako buran," uvedl. Trvá na omluvě. čtk, ft