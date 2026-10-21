Tchajwanská prokuratura obžalovala pět lidí za přípravu vraždy čínského kritika
Tchajwanská prokuratura dnes obžalovala pět lidí za to, že podle ní plánovali najet autem do tchajwanského umělce Chuang I-chaa, který kritizoval čínskou vládu v čele s prezidentem Si Ťin-pchingem, s cílem vážně jej zranit. Informovala o tom agentura Kjódó.
Tchajpejská okresní prokuratura tvrdí, že jeden člověk z Číny nespokojený s Chuangem nabídl 450.000 nových tchajwanských dolarů (300.000 Kč) za získání jeho osobních údajů a zorganizování útoku, který by umělce přivedl do nemocnice a znemožnil mu absolvovat plánované vystoupení. Při útoku, který se stal v září, ale Chuang utrpěl pouze lehká zranění. čtk, ft