EU mění přístup k Arktidě: Nová strategie reaguje na hrozby ze strany Ruska i zájmy Číny
Rusko podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen obnovuje svou vojenskou přítomnost v Arktidě, uplatňuje vůči sousedům hybridní strategie a mění bezpečnostní situaci v regionu, což má dopad na Evropskou unii. Ta proto musí jednat a změnit svůj strategický přístup.
Von der Leyen to řekla ve Štrasburku, kde komise představila novou Arktickou strategii, jež reaguje právě na měnící se geopolitickou situaci. Ve srovnání s předchozím dokumentem z roku 2021 klade větší důraz právě na bezpečnost a obranu. Reaguje nejen na vojenské aktivity Ruska, ale také na sílící zájem Číny o tamní strategické suroviny.
"Bezpečnost ale není jediným důvodem, proč strategii přijímáme. Týká se také ekonomiky. S tím, jak se Arktida stává dostupnější, roste i její význam pro hospodářskou bezpečnost Evropy," uvedla von der Leyen. Zmínila v této souvislosti důležitost kritických surovin pro zelenou a digitální transformaci unie i fakt, že nové námořní trasy mění světový obchod. "To vše představuje příležitosti. Naším cílem je proměnit je v prosperitu pro arktické komunity a zároveň posílit hospodářskou odolnost Evropy," dodala.
Šéfka unijní exekutivy rovněž zdůraznila, že zásadním aspektem celé strategie je, že Arktida patří lidem, kteří v ní žijí - rodinám, komunitám, původním obyvatelům i mladým lidem, kteří si v Arktidě chtějí vybudovat vlastní budoucnost.
Strategie konkrétně stanovuje čtyři priority: posílení bezpečnosti a odolnosti, reakci na změnu klimatu v Arktidě, prosperitu a příležitosti pro obyvatele a komunity v arktickém regionu. Komise zdůraznila, že Evropská unie je součástí Arktidy, více než půl milionu obyvatel EU totiž žije v této oblasti.
"Vzhledem k tomu, že Dánsko, Finsko a Švédsko jsou arktickými členskými státy EU a že existují úzké vazby s Norskem, Islandem, Británií, Kanadou a Spojenými státy, má vývoj v Arktidě přímý dopad na bezpečnost Evropy, klima i naši prosperitu," doplnila unijní exekutiva.
Arktida se rychle mění a podle expertů se otepluje téměř čtyřikrát rychleji, než je globální průměr, což má dopad na ekosystémy a mění způsoby obživy i život komunit. "Nové námořní trasy a objevování nových zdrojů mění bezpečnostní a ekonomickou situaci v Arktidě, což vede k rostoucímu geopolitickému napětí, strategické konkurenci a vojenské aktivitě," poznamenala rovněž komise.