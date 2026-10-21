Witkoff se sešel s Putinem. Ruský prezident vyřídil poděkování Trumpovi
Existuje základ pro dosažení příměří ve válce na Ukrajině, prohlásil americký vyjednávač Steve Witkoff na úvod dnešní schůzky s ruským prezidentem. Uvedl, že přivezl návrhy urovnání konfliktu, a doufá, že Vladimir Putin zváží obnovení americko-rusko-ukrajinských rozhovorů, během kterých by bylo možné posoudit technické otázky, uvedly tiskové agentury.
„Rád bych poděkoval vám i prezidentu (Donaldu) Trumpovi za pozornost, kterou věnujete otázkám spojeným s řešením (ukrajinské) krize. Vím, že prezident Trump tomu přikládá zvláštní význam, a to především z humanitárních důvodů,“ řekl šéf Kremlu. Podle státní tiskové agentury TASS také uvedl, že hodlá s Witkoffem jednat o možném setkání s Trumpem v Číně, při kterém by se hovořilo o urovnání na Ukrajině a v Perském zálivu.
Putin v telefonickém rozhovoru s Trumpem navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, jehož cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvajícího konfliktu na Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu, napsal dříve americký list The Wall Street Journal (WSJ).
Kreml navrhoval, že by se třístranné jednání mohlo uskutečnit na okraji summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který se 18. a 19. listopadu bude konat ve městě Šen-čen na jihu Číny.
Witkoff podle TASS Trumpovým jménem poděkoval Putinovi za dohodu umožňující vývoz ruské nafty na americký a světový trh, a zdůraznil perspektivy rozvoje hospodářských vztahů mezi Ruskem a USA po ukončení války na Ukrajině.